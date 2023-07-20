Какие звезды побрились налысо – ТОП-5 знаменитостей, которые избавились от своих волос

Американская звезда Бритни Спирс во время мести своему бывшему Кевину Федерлайну. Фото: Pinterest

В стремлении радикально изменить свой имидж некоторые известные звезды полностью избавились от волос и побрились налысо. Мы рассказываем невероятные истории пяти зарубежных знаменитостей, которые не побоялись побрить свою голову.

Новини.LIVE рассказывает о том, какие пять звезд шоу-бизнеса побрились налысо.

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Бритни Спирс

Еще в 2007 году известная американская исполнительница Бритни Спирс решила привлечь на себя внимание, побрив голову. Этот период стал для певицы 2000-х по-настоящему переломным, ведь тогда она боролась с депрессией после родов и с психическим расстройством.

Американская певица Бритни Спирс, которая побрилась налысо для того, чтобы изменить жизнь. Фото: Pinterest

Поэтому она решила побриться налысо, считая, что так она избавится от своих проблем и начнет жизнь с нового листа. И хотя сначала Бритни Спирс нормально себя чувствовала в таком имидже, впоследствии она начала носить парики, ожидая того, когда отрастут волосы.

Деми Мур

Известная американская актриса Деми Мур сразу же попала на первые страницы газет, когда она решилась избавиться от своих волос ради главной роли в фильме "Солдат Джейн". Благодаря этому изменению она смогла полностью углубиться в образ бесстрашного солдата.

Американская актриса Деми Мур, побрившаяся ради роли в фильме "Солдат Джейн". Фото: Pinterest

Впоследствии этот фильм стал культовым и очень важным в актерской карьере Деми Мир.

Шарлиз Терон

Американская актриса и фотомодель Шарлиз Терон побрилась налысо ради роли в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости". Причем ей настолько понравился этот имидж, что она стала постоянно его придерживаться.

Американская актриса Шарлиз Терон, лишившаяся волос ради роли в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости". Фото: Pinterest

Андеркат, пикси и короткое каре стали любимыми стилями актрисы Шарлиз Терон.

Кейт Бланшетт

Популярная австралийская актриса Кейт Бланшетт решила побриться налысо ради роли в фильме "Рай". Этот образ настолько понравился Кейт, что она даже не слушала своего агента, который советовал ей одевать шапочку, чтобы прикрыть побритую голову.

Австралийская актриса Кейт Бланшетт, которая побрила голову ради роли в фильме "Рай". Фото: Pinterest

Впоследствии актриса отметила, что ей понравилось чувство ветра, обдувавшего ее лысую голову.

Натали Портман

Известная американская актриса Натали Портман обрила голову ради политического триллера "V — вендетта". Эта мощная сцена с участием актрисы стала одним из самых эмоциональных моментов американского кинематографа.

Американская актриса Натали Портман, которая стала лысой ради роли в триллере "V — вендетта". Фото: Pinterest

Натали Портман доказала, что можно быть женственной и привлекательной даже с лысой головой.

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