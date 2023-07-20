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Лысые и знаменитые: ТОП-5 звезд, которые осмелились побрить свою голову

20 июля 2023 20:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какие звезды побрились налысо – ТОП-5 знаменитостей, которые избавились от своих волос
Американская звезда Бритни Спирс во время мести своему бывшему Кевину Федерлайну. Фото: Pinterest
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

В стремлении радикально изменить свой имидж некоторые известные звезды полностью избавились от волос и побрились налысо. Мы рассказываем невероятные истории пяти зарубежных знаменитостей, которые не побоялись побрить свою голову.

Новини.LIVE рассказывает о том, какие пять звезд шоу-бизнеса побрились налысо.

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Какие звезды не побоялись избавиться от своих волос?

Бритни Спирс

Еще в 2007 году известная американская исполнительница Бритни Спирс решила привлечь на себя внимание, побрив голову. Этот период стал для певицы 2000-х по-настоящему переломным, ведь тогда она боролась с депрессией после родов и с психическим расстройством.

Бритни Спирс
Американская певица Бритни Спирс, которая побрилась налысо для того, чтобы изменить жизнь. Фото: Pinterest

Поэтому она решила побриться налысо, считая, что так она избавится от своих проблем и начнет жизнь с нового листа. И хотя сначала Бритни Спирс нормально себя чувствовала в таком имидже, впоследствии она начала носить парики, ожидая того, когда отрастут волосы.

Деми Мур

Известная американская актриса Деми Мур сразу же попала на первые страницы газет, когда она решилась избавиться от своих волос ради главной роли в фильме "Солдат Джейн". Благодаря этому изменению она смогла полностью углубиться в образ бесстрашного солдата.

Деми Мур
Американская актриса Деми Мур, побрившаяся ради роли в фильме "Солдат Джейн". Фото: Pinterest

Впоследствии этот фильм стал культовым и очень важным в актерской карьере Деми Мир.

Шарлиз Терон

Американская актриса и фотомодель Шарлиз Терон побрилась налысо ради роли в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости". Причем ей настолько понравился этот имидж, что она стала постоянно его придерживаться.

Шарлиз Терон
Американская актриса Шарлиз Терон, лишившаяся волос ради роли в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости". Фото: Pinterest

Андеркат, пикси и короткое каре стали любимыми стилями актрисы Шарлиз Терон.

Кейт Бланшетт

Популярная австралийская актриса Кейт Бланшетт решила побриться налысо ради роли в фильме "Рай". Этот образ настолько понравился Кейт, что она даже не слушала своего агента, который советовал ей одевать шапочку, чтобы прикрыть побритую голову.

Кейт Бланшетт
Австралийская актриса Кейт Бланшетт, которая побрила голову ради роли в фильме "Рай". Фото: Pinterest

Впоследствии актриса отметила, что ей понравилось чувство ветра, обдувавшего ее лысую голову.

Натали Портман

Известная американская актриса Натали Портман обрила голову ради политического триллера "V — вендетта". Эта мощная сцена с участием актрисы стала одним из самых эмоциональных моментов американского кинематографа.

Натали Портман
Американская актриса Натали Портман, которая стала лысой ради роли в триллере "V — вендетта". Фото: Pinterest

Натали Портман доказала, что можно быть женственной и привлекательной даже с лысой головой.

Напомним, мы писали о том, какие пять известных звезд стали родителями в раннем возрасте.

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