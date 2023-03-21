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Знаменитості-емігранти: ТОП-5 зірок біженців

21 березня 2023 21:23
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
ТОП-5 знаменитостей, які були біженцями
Бритаснька співачка Ріта Ора та біженці
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Повномасштабна війна змінила життя мільйонів українців. Через криваву політику кремля вони були змушені покинути своє житло та поїхати за кордон. Так наші земляки стали біженцями. Серед знаменитостей з інших країн світу також чимало тих, хто через війну, політичне переслідування або з інших причин залишили батьківщину.

Новини.LIVE розкаже про зірок, яких знають у всьому світі, але певний час свого життєвого шляху вони були біженцями. 

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Ріта Ора 

Одна з найвідоміших співачок Великої Британії народилася у Пріштині, столиці сучасного Косово в албанської сім'ї. Її мати працювала лікарем-психіатром, а батько був власником пабу, який до цього вивчав економіку. Рита має старшу сестру Олену та молодшого брата Дона. Її прізвище Сахатчіу походить від турецького слова saatçi, перекладеного як "годинник". Але батьки згодом додали до сімейного прізвища слово Ора, що означає "час" албанською мовою, щоб його можна було легко вимовляти.

Через переслідування косовських албанців під час розпаду Югославії її сім'я переїхала до Великої Британії 1991 року. Саме ця країна подарувала маленькій Ріті не тільки безпеку, але й можливості. Якими вона скористалась. 

Міка

Титулований британський співак, справжнє ім’я якого Майкл Холбрук Пенніман-молодший, народився в столиці Лівану, Бейруті. Він третій із п'яти дітей (три сестри Ясмін, Палома та Зулейка, а також брат Фортуне). Коли майбутній зірці був рік, його сім'я була змушена залишити Ліван через війну і переїхати до Парижа. Першою музичною композицією, що він навчився грати, була пісня Джо Дассена Les Champs-Élysées.

У 9 років Міка із сім'єю переїхав до Лондона. Там відвідував французький ліцей імені Шарля де Голля, де зазнав цькування. Також він мав проблеми з дислексією. Внаслідок чого родина перевела його на домашнє навчання у 12 років. Всі ці випробування загартували зірку, пісні якого знають в багатьох куточках світу. 

Амаль Клуні

Британська юристка більше відома як дружина голлівудського актора Джорджа Клуні. Як і Міка, Амаль була змушена залишити з родиною Ліван під час громадянської війни. Юристка відкрито називає себе біженкою. Дружина Клуні завжди сприймає близько до серця долю нелегальних мігрантів.

"Я — біженка. Моя сім'я була змушена залишити Ліван під час громадянської війни. Я завжди буду вдячна уряду Великої Британії за те, що дали мені можливість вирости та отримати хорошу освіту в безпечному середовищі. Мені хотілося б, щоб у світі було більше країн, готових прийти на допомогу", — розповіла в одному з інтерв’ю Амаль.

У квітні минулого року зірка виступила на засіданні ООН на підтримку України. Вона закликала до правосуддя, оскільки була шокована звірствами російських окупантів у Бучі та Ірпені.

Фредді Мерк'юрі

Легендарний автор пісень та вокаліст рок-гурту Queen у Кам'яному місті — найстарішому районі міста Занзібара на однойменному острові в сім'ї парсів. На початку 1964 року в регіоні відбулася антифеодальна революція, в результаті якої султан Сеїд-Джамшид-ібн-Абдулла був повалений з престолу і вигнаний з країни. Була проголошена Народна республіка Занзібара. 

У зв'язку з політичними заворушеннями в країні родина Фредді, якого при народженні назвали Фаррухом, захопивши лише дві валізи з одягом, відлетіло до Великої Британії. Саме там і почався життєвий шлях музиканта, спів якого й досі викликає захват в мільйонів. На жаль, на піці слави Мерк'юрі пішов з життя у віці 45 років. 

Мадлен Олбрайт

Американська дипломатка не знімалась в повнометражних художніх фільмах та не випускала пісні. Втім вона була зіркою світової політики та мала чимало друзів серед знаменитостей. 1997 року Мадлен Олбрайт стала першою жінкою на посаді державного секретаря США. 

Бувши дочкою чеського дипломата вона втекла з Чехословаччини до Англії зі своєю родиною під час Другої світової війни. Вони повернулися після розгрому нацистської Німеччини. Однак їй знову довелося тікати, цього разу до Сполучених Штатів після захоплення країни комуністами. одинадцятирічною дівчинкою вона прибула на острів Елліс, Нью-Йорк, 1948-го. Мадлен пішла з життя у березні минулого року. 

Нагадаємо, раніше ми писали про найдивакуватіші лоти від знаменитостей на аукціонах. Також ми розповідали про селебрітіс, які бачили НЛО та вірять у прибульців. 

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