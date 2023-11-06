Люблю секонд-хенд — MELOVIN назвав ціну свого повсякденного одягу

Співак MELOVIN. Фото: instagram.com/melovin_official/

Співак MELOVIN не витрачає статки на модний одяг. Зірка зізнався, що не цурається масмаркету.

Про це стало відомо з соцмереж блогера Ніколаса Карми.

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MELOVIN обирає українські бренди

Співак MELOVIN завітав до Львова. Артиста підловив під час прогулянки вулицями міста блогер Ніколас Карма. Хлопець розпитав зірку, скільки коштує його буденний образ. Співак розповів не тільки про вартість одягу, а й закликав до тверезого способу життя.

"Цьому пальто 5 років, 2 тисячі гривень. Це український бренд. Я люблю масмаркет, секонд-хенд. Це український бренд за нормальною, помірною ціною. Джинси — 2500, взуття — 1500", — коментує свій одяг співак.

Поміж ділом MELOVIN розповів про свій тверезий спосіб життя.

"200 днів не вживаю алкоголь. Не пийте, тверезе життя сповнене емоцій, ти більше відчуваєш, ніж будь-коли", — говорить зірка.

Нагадаємо, співак MÉLOVIN заінтригував словами про повернення на конкурс "Євробачення".

Раніше MÉLOVIN випустив перший трек зa рік. Aртист обіцяє, Don’t need your love ознaменує почaток нacтупного його музичного періоду.