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Тіна Кароль відмовилась від брендів і розсекретила вартість свого повсякденного вбрання

3 листопада 2023 12:08
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Тіна Кароль відмовилась від брендів та розсекретила вартість свого повсякденного вбрання
Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Тіна Кароль після початку повномасштабного вторгнення "забула" про купівлю брендованого одягу. Зірка обирає вбрання за скромною ціною.

Про це стало відомо з соцмереж блогера Ніколаса Карми.

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Тіна Кароль у повсякденному образі

Співачка Тіна Кароль завітала з концертом до Львова. Перед виступом вона прогулялася вулицями міста, де зустріла блогера Ніколас Карму. Хлопець розпитав Кароль, скільки коштує її повсякденний образ. Артистка зізналася, що у житті обирає вбрання, яке допоможе їй загубитися у натовпі.

 

"Всі кошти — це сценічні вбрання. А по життю я гублюсь. Я намагаюсь загубитися у просторі і в натовпі. Лосини — 1000 гривень, кросівки Adidas — до 3000 грн, футболка Skims це 1000 з чимось грн. Рюкзак Hunter, з ним подорожую завжди, 200 євро. Коли настала війна, я взагалі забула, що таке брендовий одяг, саме покупка. Є колаборації. Я не ношу годинників взагалі. Не відчувати часу в цьому є романтика якась", — розповіла зірка.

Нагадаємо, співачка Тіна Кароль показала себе на спільному відео з танцівником і колишнім учасником шоу "Танці з зірками" Дмитром Жуком. На кадрах артистка танцює разом з чоловіком під запальну пісню.

Раніше Тіна Кароль презентувала нову пісню під назвою One nation under love. Зірка звернулась до академіків премії "Ґреммі" та попросила їх розглянути композицію на потрапляння в чотири категорії.

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