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Люблю секонд-хенд — MELOVIN назвал цену своей повседневной одежды

6 ноября 2023 15:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Люблю секонд-хенд — MELOVIN назвал цену своей повседневной одежды
Певец MELOVIN. Фото: instagram.com/melovin_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певец MELOVIN не тратит состояние на модную одежду. Звезда признался, что не отказывается от массмаркета.

Об этом стало известно из соцсетей блогера Николаса Кармы.

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Певец MELOVIN посетил Львов. Артиста подловил во время прогулки по улицам города блогер Николас Карма. Парень расспросил звезду, сколько стоит ее повседневный образ. Певец рассказал не только о стоимости одежды, но и призвал к трезвому образу жизни.

 

"Этому пальто 5 лет, 2000 тысяч гривен. Это украинский бренд. Я люблю массмаркет, секонд-хенд. Это украинский бренд по нормальной, умеренной цене. Джинсы — 2500, обувь — 1500", — комментирует свою одежду певец.

Между делом MELOVIN рассказал о своем трезвом образ жизни.

"200 дней не употребляю алкоголь. Не пейте, трезвая жизнь полна эмоций, ты больше чувствуешь, чем когда-либо", — говорит звезда.

Напомним, певец MÉLOVIN заинтриговал словами о возвращении на конкурс "Евровидение".

Ранее MÉLOVIN выпустил первый трек за год. Артист обещает, Don't need your love ознаменует начало следующего его музыкального периода.

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