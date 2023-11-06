Люблю секонд-хенд — MELOVIN назвал цену своей повседневной одежды

Певец MELOVIN. Фото: instagram.com/melovin_official/

Певец MELOVIN не тратит состояние на модную одежду. Звезда признался, что не отказывается от массмаркета.

Об этом стало известно из соцсетей блогера Николаса Кармы.

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MELOVIN выбирает украинские бренды

Певец MELOVIN посетил Львов. Артиста подловил во время прогулки по улицам города блогер Николас Карма. Парень расспросил звезду, сколько стоит ее повседневный образ. Певец рассказал не только о стоимости одежды, но и призвал к трезвому образу жизни.

"Этому пальто 5 лет, 2000 тысяч гривен. Это украинский бренд. Я люблю массмаркет, секонд-хенд. Это украинский бренд по нормальной, умеренной цене. Джинсы — 2500, обувь — 1500", — комментирует свою одежду певец.

Между делом MELOVIN рассказал о своем трезвом образ жизни.

"200 дней не употребляю алкоголь. Не пейте, трезвая жизнь полна эмоций, ты больше чувствуешь, чем когда-либо", — говорит звезда.

Напомним, певец MÉLOVIN заинтриговал словами о возвращении на конкурс "Евровидение".

Ранее MÉLOVIN выпустил первый трек за год. Артист обещает, Don't need your love ознаменует начало следующего его музыкального периода.