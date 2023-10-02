Люксові речі та нецензурна лексика: старший син Вірастюка записався у репери

Василь Вірастюк з синами. Фото: https://www.instagram.com/vasylvirastyuk/

Син стронгмена, актора та депутата Василя Вірастюка став репером. Адам читає тексти з нецезурною лексикою та демонструє атрибути розкішного життя.

Творчість юної зірки шириться у мережі.

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20-річний Адам Вірастюк, старшин син політика від першого шлюбу. Минулого року хлопець випустив трек "Кроси", а цього року представив композицію "В*обаний".

Там юнак читає про нещасливе кохання:

"Я в*обаний знову

В мене немає міри

Мені розбили серце

в мене немає…

я вірив в себе

але в мене немає віри"

У відео TikTok Адам Вірастюк хизується грошим та показує брендові речі з свого гардеробу: Louis Vuitton, Gucci.

Нещодавно стало відомо, що спортсмен Василь Вірастюк розстається зі своєю дружиною Інною після 15 років шлюбу.

Днями дружина спортсмена Інна подала позов щодо аліментів на їхніх двох синів у розмірі 40 тисяч гривень на кожного. Сам же нардеп запевняє, що такої можливості у нього немає.

Нагадаємо, дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка.

Раніше Василь Вірастюк розповів журналістам Новини.LIVE про війну, сімʼю у Чехії та життєві втрати.