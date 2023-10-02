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Люксовые вещи и нецензурная лексика: старший сын Вирастюка записался в рэперы

2 октября 2023 17:28
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Люксовые вещи и нецензурная лексика: старший сын Вирастюка записался в рэперы
Василий Вирастюк с сыновьями. Фото: https://www.instagram.com/vasylvirastyuk/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Сын стронгмена, актера и депутата Василия Вирастюка стал рэпером. Адам читает тексты с нецезурной лексикой и демонстрирует атрибуты роскошной жизни.

Творчество юной звезды распространяется в сети.

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20-летний Адам Вирастюк, старшин сын политика от первого брака. В прошлом году парень выпустил трек "Кроссы", а в этом году представил композицию "В*обаний".

Там юноша читает о несчастливой любви:

"Я в*обаний знову

В мене немає міри

Мені розбили серце

в мене немає…

я вірив в себе

але в мене немає віри"

В видео TikTok Адам Вирастюк хвастается деньгами и показывает брендовые вещи из своего гардероба: Louis Vuitton, Gucci.

Недавно стало известно, что спортсмен Василий Вирастюк расстается со своей супругой Инной после 15 лет брака.

Недавно жена спортсмена Инна подала иск на алименты на их двух сыновей в размере 40 тысяч гривен на каждого. Сам же нардеп уверяет, что такой возможности у него нет.

Напомним, жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка.

Ранее Василий Вирастюк рассказал журналистам Новини.LIVE о войне, семье в Чехии и жизненных потерях.

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