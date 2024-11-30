Lizzo похизувалася схудлими вигинами — фото

Lizzo в обтислій сукні вразила результатами схуднення
Реперка Lizzo продемонструвала своє перевтілення після схуднення. Зірка показала фігуру в обтислій помаранчевій сукні.
Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.
Нова фігура Lizzo
Зірка поділилася із шанувальниками кадрами, на яких показала свій стильний макіяж і заплетену зачіску. Зірка зробила селфі у яскравій помаранчевій сукні з відкритими плечима.
Вбрання прикрашали тигрові лілії. Сукню реперка доповнила золотими сережками, браслетом і кількома каблучками.
Виконавиця сіла на дієту у жовтні. Вона збільшила кількість білків та овочів у своєму раціоні. Користувачі соцмереж звинувачують її в тому, що вона використовує для помітного схуднення препарат для діабетиків "Оземпік".
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