Lizzo похизувалася схудлими вигинами — фото

Реперка Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating

Реперка Lizzo продемонструвала своє перевтілення після схуднення. Зірка показала фігуру в обтислій помаранчевій сукні.

Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Нова фігура Lizzo

Зірка поділилася із шанувальниками кадрами, на яких показала свій стильний макіяж і заплетену зачіску. Зірка зробила селфі у яскравій помаранчевій сукні з відкритими плечима.

Вбрання прикрашали тигрові лілії. Сукню реперка доповнила золотими сережками, браслетом і кількома каблучками.

Виконавиця сіла на дієту у жовтні. Вона збільшила кількість білків та овочів у своєму раціоні. Користувачі соцмереж звинувачують її в тому, що вона використовує для помітного схуднення препарат для діабетиків "Оземпік".

Фігура реперки Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating

Схудле обличчя реперки Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating

Раніше Аніта Луценко розповіла, коли категорично не можна худнути. А також танцівниця Наталія Татарінцева розповіла, як приготувати дієтичний десерт Raffaello на кокосових вершках.