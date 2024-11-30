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Lizzo в облегающем платье поразила результатами похудения

30 ноября 2024 09:30
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Lizzo похвасталась похудевшими изгибами.
Реперка Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Рэперша Lizzo продемонстрировала свое перевоплощение после похудения. Звезда показала фигуру в облегающем оранжевом платье.

Соответствующие фото она опубликовала на своей странице Instagram.

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Звезда поделилась с поклонниками кадрами, на которых показала свой стильный макияж и заплетенную прическу. Звезда сделала селфи в ярком оранжевом платье с открытыми плечами.

Наряд украшали тигровые лилии. Платье рэперша дополнила золотыми серьгами, браслетом и несколькими кольцами.

Исполнительница села на диету в октябре. Она увеличила количество белков и овощей в рационе. Пользователи соцсетей обвиняют ее в том, что она использует для заметного похудения препарат для диабетиков "Оземпик".

Lizzo заметно похудела
Фигура реперки Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating
Lizzo сбросила лишние килограммы
Похудевшее лицо реперки Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Lizzo (@lizzobeeating)

Ранее Анита Луценко рассказала, когда категорически нельзя худеть. А также танцовщица Наталья Татаринцева рассказала, как приготовить диетический десерт Raffaello на кокосовых сливках.

диета соцсети лекарства зарубежные звезды похудение

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10:17 Трасса Одесса-Рени — в направлении границ усложненное движение

10:03 СМИ узнали, сколько военных вернулось из СОЧ на службу

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В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

09:53 В Воздушных силах назвали количество сбитых дронов ночью

09:48 Россия вывела в Черное море носители "Калибров" — что известно

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