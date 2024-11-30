Lizzo похвасталась похудевшими изгибами.

Реперка Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating

Рэперша Lizzo продемонстрировала свое перевоплощение после похудения. Звезда показала фигуру в облегающем оранжевом платье.

Соответствующие фото она опубликовала на своей странице Instagram.

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Звезда поделилась с поклонниками кадрами, на которых показала свой стильный макияж и заплетенную прическу. Звезда сделала селфи в ярком оранжевом платье с открытыми плечами.

Наряд украшали тигровые лилии. Платье рэперша дополнила золотыми серьгами, браслетом и несколькими кольцами.

Исполнительница села на диету в октябре. Она увеличила количество белков и овощей в рационе. Пользователи соцсетей обвиняют ее в том, что она использует для заметного похудения препарат для диабетиков "Оземпик".

Фигура реперки Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating

Похудевшее лицо реперки Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating

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