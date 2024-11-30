Lizzo похвасталась похудевшими изгибами.

Lizzo в облегающем платье поразила результатами похудения
Рэперша Lizzo продемонстрировала свое перевоплощение после похудения. Звезда показала фигуру в облегающем оранжевом платье.
Соответствующие фото она опубликовала на своей странице Instagram.
Новая фигура Lizzo
Звезда поделилась с поклонниками кадрами, на которых показала свой стильный макияж и заплетенную прическу. Звезда сделала селфи в ярком оранжевом платье с открытыми плечами.
Наряд украшали тигровые лилии. Платье рэперша дополнила золотыми серьгами, браслетом и несколькими кольцами.
Исполнительница села на диету в октябре. Она увеличила количество белков и овощей в рационе. Пользователи соцсетей обвиняют ее в том, что она использует для заметного похудения препарат для диабетиков "Оземпик".
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