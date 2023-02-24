Світлана Лобода презентувала патріотичний кліп, в якому влаштувала танці у костюмах з музею

Лобода презентувала патріотичний кліп, в якому влаштувала танці у костюмах з музею
На початку лютого співачка Світлана Лобода презентувала нову патріотичну композицію "По-українськи". В ньому артистка зачитала реп, висміяла окупантів та наголосила про силу українців.
Тепер на своєму YouTube каналі Лобода презентувала кліп на нову пісню.
-
Білорусія може виготовляти Шахеди для росіян: воєнний експерт Андрій Савченко
-
Німеччина передасть Україні додаткові танки Leopard
-
Зеленський розповів, що вважає остаточною перемогою
-
"Лютий. Рік незламності": розпочалася пресконференція Зеленського з нагоди річниці великої війни
-
Виплати за поранення: хто з військових може отримати та які документи потрібні
-
В окупованому Маріуполі планується запровадити вивчення теології та "російської моралі" в університеті: деталі
-
"Моє життя стало кращим": Шакіра випустила вже третю пісню про розставання з Піке
-
Яких втрат зазнали російські мільярдери за рік війни рф проти України: дослідження ЗМІ
-
Скандал в Одесі: співробітників університету внутрішніх справ звільнили за знущання з курсанта
-
"Потужний сигнал агресору": Зеленський подякував США за новий пакет військової допомоги
Деталі
За словами Світлани, героїня її кліпу — сильна, мужня і навіть вперта, вона обов’язково досягне свого і її не перемогти. Для співачки та акторів кліпу підібрали костюми з елементами національних мотивів, частина яких була запозичена з українських музеїв.
"Я захоплююся сміливістю, непохитністю, жагою до перемоги кожної людини в Україні. За цей рік я відчула глибоку ідентифікацію себе як українки і свого коріння. Своєю чергою, я, як артист, постійно перебуваю у пошуку художніх образів, які б підкреслювали глибинну історію українців, втілювали дух свободи як найважливішу характерну рису цілого народу", — прокоментувала прем’єру Лобода.
Нагадаємо, раніше ми писали, що екскоханий Світлани Лободи, який служить в ЗСУ, прокоментував її нинішній етап у творчості.