Світлана Лобода презентувала патріотичний кліп, в якому влаштувала танці у костюмах з музею

Співачка Світлана Лобода в кліпі "По-українськи"

На початку лютого співачка Світлана Лобода презентувала нову патріотичну композицію "По-українськи". В ньому артистка зачитала реп, висміяла окупантів та наголосила про силу українців.

Тепер на своєму YouTube каналі Лобода презентувала кліп на нову пісню.

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За словами Світлани, героїня її кліпу — сильна, мужня і навіть вперта, вона обов’язково досягне свого і її не перемогти. Для співачки та акторів кліпу підібрали костюми з елементами національних мотивів, частина яких була запозичена з українських музеїв.

"Я захоплююся сміливістю, непохитністю, жагою до перемоги кожної людини в Україні. За цей рік я відчула глибоку ідентифікацію себе як українки і свого коріння. Своєю чергою, я, як артист, постійно перебуваю у пошуку художніх образів, які б підкреслювали глибинну історію українців, втілювали дух свободи як найважливішу характерну рису цілого народу", — прокоментувала прем’єру Лобода.

Нагадаємо, раніше ми писали, що екскоханий Світлани Лободи, який служить в ЗСУ, прокоментував її нинішній етап у творчості.