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"Ви так підступливо напали": Лобода презентувала відверту патріотичну пісню-звернення до окупантів

3 лютого 2023 12:52
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Світлана Лобода презентувала пісню-звернення до окупантів
Світлана Лобода презентувала патріотичну пісню-звернення до окупантів
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Співачка Світлана Лобода презентувала нову патріотичну пісню "По-українськи". В ньому артистка зачитала реп, висміяла окупантів та наголосила про силу українців. 

Композиція доступна на цифрових майданчиках та YouTube-каналі співачки. 

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Деталі

На початку першого куплета Лобода зачитує, що за тиждень до війни українці будували сильну країну. Згадала Світлана й про евакуацію мільйонів земляків зі своїх домівок. У композиції співачка висміює плани кремля та обіцяє: "Пізнаєте гнів українських синів, що перепишуть ваші долі за ці роки крові"

Лобода впевнена — відносини між народами ніколи не будуть як до війни. 

"Ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо. Ви так підступливо напали, а ми не відступимо.Бо дух свободи у кожній клітинці. Ми кожного із вас зустрінемо по-українськи. І що ви казали про декілька днів? Наш дух — ніби гори, під самим небом, на всі простори", — співає Лобода. 

Традиційно, в коментарі до Лободи набігли тисячі росіян, які нагадали співачці, що саме їхня країна її "годувала всі ці роки". Поки не зрозуміло, чи видаляються коментарі в YouTube. Бо негативу під відео майже не має.

Через неоднозначну репутацію Лободи українські зірки не поспішають ставити лайк під публікацією Світлани. Сердечко поставили лише її кум, шоумен Анатолій Анатоліч, кліпмейкер Алан Бадоєв, ведучий Слава Дьомін та співак Маркус Ріва.  

По-різному до прем’єри віднеслись й українські користувачі соцмереж. Напередодні Лобода опублікувала фото у вишиванці, чим спричинила гарячі обговорення шанувальників в коментарях.

Нагадаємо, раніше ми писали, що заплановані концерти Лободи у Литві були скасовані. Також ми розповідали, що колишній танцюрист балету Світлани Лободи та актор багатьох її кліпів, захисник України Назар Грабар повідомив про загибель брата на фронті. 

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