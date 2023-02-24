Светлана Лобода представила патриотический клип, в котором устроила танцы в костюмах из музея

Певица Светлана Лобода в клипе "По-українськи"

В начале февраля певица Светлана Лобода представила новую патриотическую композицию "По-українськи". В нем артистка зачитала рэп, высмеяла оккупантов и отметила силу украинцев.

Теперь на своем YouTube канале Лобода представила клип на новую песню.

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По словам Светланы, героиня ее клипа — сильная, мужественная и даже упрямая, она обязательно добьется своего и ее не победить. Для певицы и актеров клипа подобрали костюмы с элементами национальных мотивов, часть которых была взята из украинских музеев.

"Я восхищаюсь смелостью, непоколебимостью, жаждой победы каждого человека в Украине. За этот год я почувствовала глубокую идентификацию себя как украинки и своих корней. В свою очередь, я, как артист, постоянно нахожусь в поиске художественных образов, которые бы подчеркивали глубинную историю украинцев, воплощали дух свободы как важнейшую отличительную черту целого народа", — прокомментировала премьеру Лобода.

Напомним, ранее мы писали, что служащий в ВСУ бывший возлюбленный Светланы Лободы прокомментировал ее нынешний этап в творчестве.