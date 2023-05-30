Тілля Ліндеманна звинувачують в домаганнях – артист залишив синці на тілі фанатки

Фронтмен гурту Rammstein Тілль Ліндеманн під час свого концерту в Мюнхені. Фото: Pinterest

Відомий німецький співак та соліст рок–гурту Rammstein Тілль Ліндеманн отримав звинувачення у домаганнях після свого виступу в литовському Вільнюсі. Так, дівчина, яку звуть Шелбі Лінн, стверджує, що німецький артист домагався її та, можливо, навіть підняв руку.

Відповідні фотографії Шелбі Лінн розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

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За словами дівчини, її разом з іншими дівчатами запросили на вечірку, яку німецький рок–гурт Rammstein організував на честь закінчення свого концерту. Відомо, що на цій вечірці, яку організував Тілль Ліндеманн, він наливав текілу.

Під час вечірки Шелбі Лінн нібито запросив один зі співробітників, який сказав їй, що Тілль Ліндеманн хоче зустрітися з нею. Відомо, що під час зустрічі німецький артист намагався переспати з дівчиною, але та відмовила йому.

Німецький рок–гурт Rammstein на концерті в Лондоні. Фото: Pinterest

Фронтмену гурту Rammstein це не сподобалося, тому він почав підвищувати на неї голос. Наступного ранку, коли молода дівчина прокинулася, вона помітила на своєму тілі великі синці. Втім, сама Шелбі Лінн навіть не підозрює, звідки в неї ці синці.

"Синці, зокрема те, що схоже на сліди пальців від захоплення. Я не знаю, коли зʼявилися ці синці, бо я була під впливом чогось, зовсім не в собі", – підписала свої фотографії, де можна побачити синці, молода дівчина.

Bruising including what seems to be finger marks from being grabbed maybe. I don’t know when these bruises happened because I was so off my head under the influence of something. This is from the night of and morning after #shelbys69666 #rammstein pic.twitter.com/wvv4fwDB16 — Shelby Lynn (@Shelbys69666) May 25, 2023

Гурт одразу ж відреагував на звинувачення їхнього лідера, заявивши, що цього не може бути.

"Що стосується звинувачень, які розповсюджуються в мережі про Вільнюс, ми можемо виключити, що те, про що говорять, сталося у нашій команді. Ми не знаємо про жодні офіційні розслідування", – стверджують в гурті в соціальній мережі Twitter.

Zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschliessen, dass sich was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat.



Uns sind keine behördlichen Ermittlungen dazu bekannt. — Rammstein (@RSprachrohr) May 28, 2023

Нагадаємо, ми писали про те, що німецького артиста Тілля Ліндеманна побачили у гримерці з молодою співачкою.

Раніше ми розповідали про те, що українська біженка згадала, як німецький рок–артист Тілль Ліндеманн допоміг їй.

Також ми повідомляли про те, що німецький співак Тілль Ліндеманн впав зі сцени під час свого виступу.