Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Лободи не вистачило? Тілля Ліндеманна звинувачують в домаганнях молодої фанатки arrow

Лободи не вистачило? Тілля Ліндеманна звинувачують в домаганнях молодої фанатки

30 травня 2023 13:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Тілля Ліндеманна звинувачують в домаганнях – артист залишив синці на тілі фанатки
Фронтмен гурту Rammstein Тілль Ліндеманн під час свого концерту в Мюнхені. Фото: Pinterest
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий німецький співак та соліст рок–гурту Rammstein Тілль Ліндеманн отримав звинувачення у домаганнях після свого виступу в литовському Вільнюсі. Так, дівчина, яку звуть Шелбі Лінн, стверджує, що німецький артист домагався її та, можливо, навіть підняв руку.

Відповідні фотографії Шелбі Лінн розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Читайте також:

За словами дівчини, її разом з іншими дівчатами запросили на вечірку, яку німецький рок–гурт Rammstein організував на честь закінчення свого концерту. Відомо, що на цій вечірці, яку організував Тілль Ліндеманн, він наливав текілу.

Під час вечірки Шелбі Лінн нібито запросив один зі співробітників, який сказав їй, що Тілль Ліндеманн хоче зустрітися з нею. Відомо, що під час зустрічі німецький артист намагався переспати з дівчиною, але та відмовила йому.

Группа Rammstein
Німецький рок–гурт Rammstein на концерті в Лондоні. Фото: Pinterest

Фронтмену гурту Rammstein це не сподобалося, тому він почав підвищувати на неї голос. Наступного ранку, коли молода дівчина прокинулася, вона помітила на своєму тілі великі синці. Втім, сама Шелбі Лінн навіть не підозрює, звідки в неї ці синці.

"Синці, зокрема те, що схоже на сліди пальців від захоплення. Я не знаю, коли зʼявилися ці синці, бо я була під впливом чогось, зовсім не в собі", – підписала свої фотографії, де можна побачити синці, молода дівчина.

Гурт одразу ж відреагував на звинувачення їхнього лідера, заявивши, що цього не може бути.

"Що стосується звинувачень, які розповсюджуються в мережі про Вільнюс, ми можемо виключити, що те, про що говорять, сталося у нашій команді. Ми не знаємо про жодні офіційні розслідування", – стверджують в гурті в соціальній мережі Twitter.

Нагадаємо, ми писали про те, що німецького артиста Тілля Ліндеманна побачили у гримерці з молодою співачкою.

Раніше ми розповідали про те, що українська біженка згадала, як німецький рок–артист Тілль Ліндеманн допоміг їй.

Також ми повідомляли про те, що німецький співак Тілль Ліндеманн впав зі сцени під час свого виступу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB