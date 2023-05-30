Тилля Линдеманна обвиняют в домагательстве – артист оставил синяки на теле фанатки

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн во время концерта в Мюнхене. Фото: Pinterest

Известный немецкий певец и солист рок–группы Rammstein Тилль Линдеманн получил обвинения в домагательствах после своего выступления в литовском Вильнюсе. Так, девушка, которую зовут Шелби Линн, утверждает, что немецкий артист добивался ее и, возможно, даже поднял руку.

Соответствующие фотографии Шелби Линн разместила на своей странице в социальной сети Twitter.

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По словам девушки, ее вместе с другими девушками пригласили на вечеринку, которую немецкая рок–группа Rammstein организовала в честь окончания своего концерта. Известно, что на этой вечеринке, организованной Тиллем Линдеманном, он наливал текилу.

На вечеринке Шелби Линн якобы пригласил один из сотрудников, который сказал ей, что Тилль Линдеманн хочет встретиться с ней. Известно, что во время встречи немецкий артист пытался переспать с девушкой, но она отказала ему.

Немецкая рок–группа Rammstein на концерте в Лондоне. Фото: Pinterest

Фронтмену группы Rammstein это не понравилось, поэтому он начал повышать голос. На следующее утро, когда молодая девушка проснулась, она заметила на своем теле большие синяки. Впрочем, сама Шелби Линн даже не подозревает, откуда у нее эти синяки.

"Синяки, в частности то, что похоже на следы пальцев от восторга. Я не знаю, когда появились эти синяки, потому что я была под влиянием чего–то, совсем не в себе", – подписала свои фотографии, где можно увидеть синяки, молодая девушка.

Bruising including what seems to be finger marks from being grabbed maybe. Я не знаю, когда эти бриллианты мешкают потому, что я был от моего head под влиянием некоторых. Это от нынешней ночи и бегает после #shelbys69666 #rammstein pic.twitter.com/wvv4fwDB16 — Shelby Lynn (@Shelbys69666) May 25, 2023

Группа сразу же отреагировала на обвинения их лидера, заявив, что этого не может быть.

"Что касается обвинений, распространяемых в сети о Вильнюсе, мы можем исключить, что то, о чем говорят, произошло в нашей команде. Мы не знаем ни о каких официальных расследованиях", – утверждают в группе в социальной сети Twitter.

Zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschliessen, dass sich был behauptet wird, в unserem Umfeld zugetragen шат.



Uns sind keine behördlichen Ermittlungen dazu bekannt. — Rammstein (@RSprachrohr) May 28, 2023

Напомним, мы писали о том, что немецкого артиста Тилля Линдеманна увидели в гримерке с молодой певицей.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская беженка вспомнила, как немецкий рок–артист Тилль Линдеманн помог ей.

Также мы сообщали о том, что немецкий певец Тилль Линдеманн упал со сцены во время своего выступления.