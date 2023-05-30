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Лободы не хватило? Тилля Линдеманна обвиняют в насилии молодой фанатки

30 мая 2023 13:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Тилля Линдеманна обвиняют в домагательстве – артист оставил синяки на теле фанатки
Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн во время концерта в Мюнхене. Фото: Pinterest
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный немецкий певец и солист рок–группы Rammstein Тилль Линдеманн получил обвинения в домагательствах после своего выступления в литовском Вильнюсе. Так, девушка, которую зовут Шелби Линн, утверждает, что немецкий артист добивался ее и, возможно, даже поднял руку.

Соответствующие фотографии Шелби Линн разместила на своей странице в социальной сети Twitter.

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По словам девушки, ее вместе с другими девушками пригласили на вечеринку, которую немецкая рок–группа Rammstein организовала в честь окончания своего концерта. Известно, что на этой вечеринке, организованной Тиллем Линдеманном, он наливал текилу.

На вечеринке Шелби Линн якобы пригласил один из сотрудников, который сказал ей, что Тилль Линдеманн хочет встретиться с ней. Известно, что во время встречи немецкий артист пытался переспать с девушкой, но она отказала ему.

Группа Rammstein
Немецкая рок–группа Rammstein на концерте в Лондоне. Фото: Pinterest

Фронтмену группы Rammstein это не понравилось, поэтому он начал повышать голос. На следующее утро, когда молодая девушка проснулась, она заметила на своем теле большие синяки. Впрочем, сама Шелби Линн даже не подозревает, откуда у нее эти синяки.

"Синяки, в частности то, что похоже на следы пальцев от восторга. Я не знаю, когда появились эти синяки, потому что я была под влиянием чего–то, совсем не в себе", – подписала свои фотографии, где можно увидеть синяки, молодая девушка.

Группа сразу же отреагировала на обвинения их лидера, заявив, что этого не может быть.

"Что касается обвинений, распространяемых в сети о Вильнюсе, мы можем исключить, что то, о чем говорят, произошло в нашей команде. Мы не знаем ни о каких официальных расследованиях", – утверждают в группе в социальной сети Twitter.

Напомним, мы писали о том, что немецкого артиста Тилля Линдеманна увидели в гримерке с молодой певицей.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская беженка вспомнила, как немецкий рок–артист Тилль Линдеманн помог ей.

Также мы сообщали о том, что немецкий певец Тилль Линдеманн упал со сцены во время своего выступления.

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