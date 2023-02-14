Louis Vuitton розглядає співака Фаррелла Вільямса на позицію креативного директора

Американський співак та бізнесмен Фаррелл Вільямс

Французький дім моди Louis Vuitton веде переговори про те, щоб найняти американського співака та бізнесмена Фаррелла Вільямса на посаду головного дизайнера чоловічого одягу.

Про це пише видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

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У разі призначення 49-річний Вільямс обійме посаду, яку раніше обіймав Вергіл Абло. Він помер у листопаді 2021 року. Абло був першим афроамериканцем, призначеним на посаду головного дизайнера в європейському модному будинку класу люкс.

Вільямс, уродженець Вірджинія-Біч, штату Вірджинія, який став відомим наприкінці 1990-х років у складі хіп-хоп-продюсерського дуету Neptunes, може стати другим.

Переговори відбуваються в той момент, коли Louis Vuitton, перлина LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA, прагне продовжити період зростання внаслідок пандемії COVSD-19. Таке зростання допомогло підняти LVMH до найбільшої оцінки фондового ринку в Європі — і перетворило Бернара Арно, голову правління та генерального директора конгломерату, на найбагатшу людину світу. Нещодавно він випередив мільярдера Ілона Маска.

Стратегія LVMH, спрямована на співпрацю з яскравими, відомими креативними особистостями. Вона контрастує з більш традиційним шляхом наймання, який нещодавно обрала компанія Kering SA, один із найбільших конкурентів у галузі розкоші.

Фарелл Вільямс найбільш відомий як музичний хітмейкер, але, попри це, він має довге резюме як підприємець одягу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія дав перше інтерв'ю після гучного БДСМ-скандалу з дітьми.