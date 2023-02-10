Креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія про БДСМ-скандал з дітьми

Креативний директор французького дому моди Balenciaga Демна Гвасалія

Наприкінці минулого року фотосесія французького дому моди Balenciaga, на якій діти позували з БДСМ-атрибутикою, спричинила справжній скандал. Креативний директор бренду Демна Гвасалія дав перше інтерв'ю після рекламної кампанії, в якій мільйони побачили пропаганду педофілії.

Про це повідомляється на сайті Vogue.

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В інтерв'ю Гвасалія заявив, що під час зйомки рекламної кампанії не малося на увазі того, що в ній побачили, а сам він під час перегляду знімків не помітив нічого підозрілого.

"Я був приголомшений, коли почув про присутність у зйомці судових документів, які виправдовують жорстоке поводження з дітьми. Це були невдалі, але ненавмисні збіги, і це єдине пояснення, яке мені здається правдоподібним. Я можу пояснити це тільки так", — заявив він.

Він додав, що рекламні кампанії з дітьми та з моделями знімалися у різний час і з різними командами, а сам він у зйомці участі не брав. Гвасалія зазначив, що посил у рекламної кампанії був зовсім інший.

"Дитячий одяг та сумки з плюшевими ведмедиками відсилали до панку та DIY-культури, але не до БДСМ", — сказав Демна.

Креативний директор Balenciaga визнає, що його рішення зробити таку рекламну кампанію було невдалим. Він також прокоментував припущення, що бренд зняв таку рекламну кампанію навмисно, оскільки провокація завжди була характерною для Гвасалії. За словами Демни, бренд вивчив уроки з цього скандалу.

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