Louis Vuitton рассматривает певца Фаррелла Уильямса на позицию креативного директора

Американский певец и бизнесмен Фаррелл Уильямс

Французский дом моды Louis Vuitton ведет переговоры о том, чтобы нанять американского певца и бизнесмена Фаррелла Уильямса на должность главного дизайнера мужской одежды.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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В случае назначения 49-летний Уильямс вступит в должность, которую ранее занимал Вергил Абло. Он скончался в ноябре 2021 года. Абло был первым афроамериканцем, назначенным на должность главного дизайнера в европейском модном доме класса люкс.

Уильямс, уроженец Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, ставший известным в конце 1990-х годов в составе хип-хоп-продюсерского дуэта Neptunes, может стать вторым.

Переговоры проходят в тот момент, когда Louis Vuitton, жемчужина LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA, стремится продлить период роста в результате пандемии COVSD-19. Такой рост помог поднять LVMH до наибольшей оценки фондового рынка в Европе и превратил Бернара Арно, председателя правления и генерального директора конгломерата, в самого богатого человека мира. Недавно он опередил миллиардера Илона Маска.

Стратегия LVMH направлена на сотрудничество с яркими, известными креативными личностями. Она контрастирует с более традиционным путем найма, который недавно выбрала компания Kering SA, один из крупнейших конкурентов в области роскоши.

Фарелл Уильямс наиболее известен как музыкальный хитмейкер, но, несмотря на это, он имеет длинное резюме как предприниматель одежды.

Напомним, ранее мы писали, что креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия дал первое интервью после громкого БДСМ-скандала с детьми.