Мадонна в обіймах Папи Римського —мережу обурило зухвале зображення

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna

Американська співачка Мадонна знову епатувала публіку. Попдіва несподівано показалася в обіймах самого Папи Римського Франциска.

Світлинами зірка поділилася в своїх Instastories.

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Співачка опублікувала світлини, на яких нібито позує поруч зі головою католицької церкви.

Мадонна постала на зображенні у тісному мереживному корсеті, які підкреслив її бюст. При цьому Франциск задивлявся на зірку.

Мадонна показала фото з Папою Римським. Фото: instagram.com/madonna

На іншому зображені священнослужитель обіймав співачку за талію, поки вона дивилася в камеру.

"Йдучи на вихідні, приємно бути поміченим", — підписала фото Мадонна.

Мадонна показала кадр з Папою Римським. Фото: instagram.com/madonna

Багатьох фанів зірки обурив її зухвалий вчинок, і вони назвали це богохульством. Однак не всі звернули увагу на важливий нюанс — світлини були зроблені за допомогою штучного інтелекту.

Мадонну та понтифіка "об'єднав" у зухвале фото художник з псевдонімом Rick Dick. Автор відомий у мережі тим, що робить кумедні зображення із зірками. Серед робіт Ріка можна побачити фото Анни Вінтур, Кайї Гербер, Зендеї та інших зірок, відредаговані штучним інтелектом.

Нагадаємо, раніше штучний інтелект показав, який вигляд сьогодні мали б принцеса Діана, Монро та інші покійні зірки.

Також ми писали, що Мадонна разом з молодим обранцем прогулялася Нью-Йорком.