Мадонна в объятиях Папы Римского — сеть возмутило дерзкое изображение

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna

Американская певица Мадонна снова эпатировала публику. Поп-дива неожиданно показалась в объятиях самого Папы Римского Франциска.

Фотографиями звезда поделилась в своих Instastories.

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Певица опубликовала фотографии, на которых якобы позирует рядом с главой католической церкви.

Мадонна предстала на изображении в тесном кружевном корсете, подчеркнутом ее бюстом. В то время как Франциск заглядывал на звезду.

Мадонна показала фото с Папой Римским

На другом изображении священнослужитель обнимал певицу за талию, пока она смотрела в камеру.

"Идя на выходные, приятно быть замеченным", — подписала фото Мадонна.

Мадонна показала кадр с Папой Римским

Многих фанов звезды возмутил ее дерзкий поступок и они назвали это богохульством. Однако не все обратили внимание на важный нюанс — фотографии были сделаны с помощью искусственного интеллекта.

Мадонну и понтифика "объединил" в дерзкое фото художник с псевдонимом Rick Dick. Автор известен в сети тем, что делает забавные изображения со звездами. Среди работ Рика можно увидеть фото Анны Винтур, Кайи Гербер, Зендеи и других звезд, отредактированных искусственным интеллектом.

Напомним, ранее искусственный интеллект показал, как выглядели бы сегодня принцесса Диана, Монро и другие покойные звезды.

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