Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Мадонна возмутила фото в объятиях Папы Римского, но есть нюанс arrow

Мадонна возмутила фото в объятиях Папы Римского, но есть нюанс

14 декабря 2024 15:12
Мария Покровская - Редактор
Мадонна в объятиях Папы Римского — сеть возмутило дерзкое изображение
Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna
Мария Покровская - Редактор

Американская певица Мадонна снова эпатировала публику. Поп-дива неожиданно показалась в объятиях самого Папы Римского Франциска.

Фотографиями звезда поделилась в своих Instastories.

Читайте также:

Мадонна всколыхнула сеть "объятиями" с Папой Римским

Певица опубликовала фотографии, на которых якобы позирует рядом с главой католической церкви.

Мадонна предстала на изображении в тесном кружевном корсете, подчеркнутом ее бюстом. В то время как Франциск заглядывал на звезду.

Мадонна показала "фото" с Папой Римским
Мадонна показала фото с Папой Римским

На другом изображении священнослужитель обнимал певицу за талию, пока она смотрела в камеру.

"Идя на выходные, приятно быть замеченным", — подписала фото Мадонна.

Мадонна показала кадр с Папой Римским
Мадонна показала кадр с Папой Римским

Многих фанов звезды возмутил ее дерзкий поступок и они назвали это богохульством. Однако не все обратили внимание на важный нюанс — фотографии были сделаны с помощью искусственного интеллекта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by RickDick (@rickdick_)

Мадонну и понтифика "объединил" в дерзкое фото художник с псевдонимом Rick Dick. Автор известен в сети тем, что делает забавные изображения со звездами. Среди работ Рика можно увидеть фото Анны Винтур, Кайи Гербер, Зендеи и других звезд, отредактированных искусственным интеллектом.

Напомним, ранее искусственный интеллект показал, как выглядели бы сегодня принцесса Диана, Монро и другие покойные звезды.

Также мы писали, что Мадонна вместе с молодым избранником прогулялась по Нью-Йорку.

Папа Римский Мадонна зарубежные звезды искусственный интеллект соцсети

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:16 Жгут шашки с дымом — реакция грузин на нового президента

15:09 Мощные порывы ветра — во Львове завтра испортится погода

14:55 Жорин объяснил, как бои в Покровске угрожают безопасности Европы

14:49 В пригороде Днепра раздался мощный взрыв

14:44 Несколько улиц в Одессе с вечера без воды — когда возобновят

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

14:42 В Одессе раздаются мощные взрывы — какая угроза

14:39 Зимнюю тысячу будут выплачивать в 2025 году — кто получит деньги

14:34 Во Львове судили таможенника за наезд на полицейского

14:32 Блокировка карт уклонистам — юрист объяснил, можно ли обжаловать

14:30 Работа с бронированием — кого ищут и сколько платят

15:16 Жгут шашки с дымом — реакция грузин на нового президента

15:09 Мощные порывы ветра — во Львове завтра испортится погода

14:55 Жорин объяснил, как бои в Покровске угрожают безопасности Европы

14:49 В пригороде Днепра раздался мощный взрыв

14:44 Несколько улиц в Одессе с вечера без воды — когда возобновят

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

14:42 В Одессе раздаются мощные взрывы — какая угроза

14:39 Зимнюю тысячу будут выплачивать в 2025 году — кто получит деньги

14:34 Во Львове судили таможенника за наезд на полицейского

14:32 Блокировка карт уклонистам — юрист объяснил, можно ли обжаловать

14:30 Работа с бронированием — кого ищут и сколько платят

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Эксклюзив

06:37 Зимняя тысяча Зеленского — поддержка не для всех

06:25 Тепло зимой — какую систему отопления выбрать и цены в Украине

13 декабря 2024

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

12 декабря 2024
Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

Text

23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

Text

22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

Text

22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

Text

18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Text

17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

17:44 Корольчук объяснил, почему прошлая зима прошла без отключений

Text

17:33 Университеты Украины столкнулись с недобором студентов, — нардеп

Text

13:00 Массированный обстрел Украины и помощь от США — эфир День.LIVE

Text

08:00 Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

12 декабря 2024
Text

23:07 В Тбилиси продолжаются протесты — что известно на этот момент

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

13 декабря 2024

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК