Мадонна в объятиях Папы Римского — сеть возмутило дерзкое изображение

Мадонна возмутила фото в объятиях Папы Римского, но есть нюанс
Американская певица Мадонна снова эпатировала публику. Поп-дива неожиданно показалась в объятиях самого Папы Римского Франциска.
Фотографиями звезда поделилась в своих Instastories.
Мадонна всколыхнула сеть "объятиями" с Папой Римским
Певица опубликовала фотографии, на которых якобы позирует рядом с главой католической церкви.
Мадонна предстала на изображении в тесном кружевном корсете, подчеркнутом ее бюстом. В то время как Франциск заглядывал на звезду.
На другом изображении священнослужитель обнимал певицу за талию, пока она смотрела в камеру.
"Идя на выходные, приятно быть замеченным", — подписала фото Мадонна.
Многих фанов звезды возмутил ее дерзкий поступок и они назвали это богохульством. Однако не все обратили внимание на важный нюанс — фотографии были сделаны с помощью искусственного интеллекта.
Мадонну и понтифика "объединил" в дерзкое фото художник с псевдонимом Rick Dick. Автор известен в сети тем, что делает забавные изображения со звездами. Среди работ Рика можно увидеть фото Анны Винтур, Кайи Гербер, Зендеи и других звезд, отредактированных искусственным интеллектом.
Напомним, ранее искусственный интеллект показал, как выглядели бы сегодня принцесса Диана, Монро и другие покойные звезды.
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