Мадонну виписали з лікарні: як почувається співачка

Співачка Мадонна. Фото: Іnstagram

Співачку Мадонну виписали з лікарні та відвезли до апартаментів у Нью-Йорку. Там вона перебуватиме до повного відновлення.

Про це повідомляє агенція CNN з посиланням на власні джерела.

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Хвороба Мадонни

Співачку Мадонну знайшли непритомною та доправили до лікарні Нью-Йорка у суботу, 24 червня. Лікарі діагностували у неї бактеріальну інфекцію.

Відомо, що кілька днів Мадонна перебувала в реанімаціїї, згодом її перевели до відділення інтенсивної терапії.

Мадонна на сцені. Фото: Google

Наразі стан Мадонни почав покращуватися, лікарі не спускають з неї очей. А ось ювілейний тур 64-річної співачки таки довелося перенести.

"Ми поділимося з вами більш детальною інформацією, щойно її отримаємо, включаючи нову дату початку туру та перенесені концерти", — заявив менеджер співачки Гай Осірі.

Мадонна на сцені. Фото: Google

Нагадаємо, один із родичів Мадонни розповів британському таблоїду, що сім’я титулованої співачки не очікувала такого перебігу подій і готувалася до гіршого.

Він також зазначив, що останні місяці Мадонна інтенсивно готувалася до майбутнього світового туру, присвяченого 40-річчю кар’єри. За словами оточення, співачка працювала шість днів на тиждень. Перший з 84 концертів артистка мала відіграти вже 15 липня в Торонто (Канада).