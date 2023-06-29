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Мадонну выписали из больницы: как чувствует себя певица

29 июня 2023 23:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мадонну выписали из больницы: как чувствует себя певица
Певица Мадонна. Фото: Instagram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Певицу Мадонну выписали из больницы и отвезли в апартаменты в Нью-Йорке. Там она будет находиться до полного восстановления.

Об этом сообщает агентство CNN со ссылкой на собственные источники.

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Певицу Мадонну нашли без сознания и доставили в больницу Нью-Йорка в субботу, 24 июня. Врачи диагностировали у нее бактериальную инфекцию.

Известно, что несколько дней Мадонна находилась в реанимации, затем ее перевели в отделение интенсивной терапии.

Мадонна на сцене. Фото: Google

Сейчас состояние Мадонны стало улучшаться, врачи не спускают с нее глаз. А вот юбилейный тур 64-летней певицы пришлось перенести.

"Мы поделимся с вами более подробной информацией, как только ее получим, включая новую дату начала тура и перенесенные концерты", — заявил менеджер певицы Гай Осири.

Мадонна на сцене. Фото: Google

Напомним, один из родственников Мадонны рассказал британскому таблоиду, что семья титулованной певицы не ожидала такого хода событий и готовилась к худшему.

Он также отметил, что последние месяцы Мадонна интенсивно готовилась к предстоящему мировому туру, посвященному 40-летию карьеры. По словам оцепления, певица работала шесть дней в неделю. Первый из 84 концертов артистка должна была отыграть уже 15 июля в Торонто (Канада).

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