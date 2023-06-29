"Ми можемо втратити її": родичі Мадонни прокоментували госпіталізацію співачки
Минулими вихідними американську співачку Мадонну доставили до реанімації. У 64-річної попкоролеви розвинулась серйозна бактеріальна інфекція. Артистка не виходить на зв’язок у своїх соцмережах. Госпіталізацію Мадонни прокоментували її близькі родичі.
Про це повідомляє видання Daily Mail.
Коментар від сім’ї
Один із родичів розповів британському таблоїду, що сім’я титулованої співачки не очікувала такого перебігу подій і готувалася до гіршого.
"Останні кілька днів ніхто не знав, у який бік все повернеться. Тому з суботи все трималося в секреті. Усі вважали, що ми можемо втратити її, і це була реальність", — шокував заявою родич співачки.
Він також зазначив, що останні місяці Мадонна інтенсивно готувалася до майбутнього світового туру, присвяченого 40-річчю кар’єри. За словами оточення, співачка працювала шість днів на тиждень. Перший з 84 концертів артистка мала відіграти вже 15 липня в Торонто (Канада).
"Вона думає, що все ще молода, хоча насправді це не так. Їй здається, що вона може справитися з усім. Все, включаючи тур, зараз відійшло на другий план, і нікому не дозволяється навіть згадувати про роботу поряд з нею. Вона буде нервувати, бо ставить свою кар'єру і славу вище за своє здоров'я до самої смерті", — підсумував родич.
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