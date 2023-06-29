"Ми можемо втратити її": родичі Мадонни прокоментували госпіталізацію співачки

Співачка Мадонна. Фото: Google

Минулими вихідними американську співачку Мадонну доставили до реанімації. У 64-річної попкоролеви розвинулась серйозна бактеріальна інфекція. Артистка не виходить на зв’язок у своїх соцмережах. Госпіталізацію Мадонни прокоментували її близькі родичі.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Коментар від сім’ї

Один із родичів розповів британському таблоїду, що сім’я титулованої співачки не очікувала такого перебігу подій і готувалася до гіршого.

"Останні кілька днів ніхто не знав, у який бік все повернеться. Тому з суботи все трималося в секреті. Усі вважали, що ми можемо втратити її, і це була реальність", — шокував заявою родич співачки.

Він також зазначив, що останні місяці Мадонна інтенсивно готувалася до майбутнього світового туру, присвяченого 40-річчю кар’єри. За словами оточення, співачка працювала шість днів на тиждень. Перший з 84 концертів артистка мала відіграти вже 15 липня в Торонто (Канада).

"Вона думає, що все ще молода, хоча насправді це не так. Їй здається, що вона може справитися з усім. Все, включаючи тур, зараз відійшло на другий план, і нікому не дозволяється навіть згадувати про роботу поряд з нею. Вона буде нервувати, бо ставить свою кар'єру і славу вище за своє здоров'я до самої смерті", — підсумував родич.

Нагадаємо, раніше ми писали, що продюсер альбомів Майкла Джексона, 90-річний американський композитор, аранжувальник Квінсі Джонс потрапив у лікарню. Також ми розповідали, що британській актрисі та моделі Карі Делевінь допомагає тримати психічний стан в нормі.