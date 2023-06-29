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"Ми можемо втратити її": родичі Мадонни прокоментували госпіталізацію співачки

29 червня 2023 18:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
"Ми можемо втратити її": родичі Мадонни прокоментували госпіталізацію співачки
Співачка Мадонна. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Минулими вихідними американську співачку Мадонну доставили до реанімації. У 64-річної попкоролеви розвинулась серйозна бактеріальна інфекція. Артистка не виходить на зв’язок у своїх соцмережах. Госпіталізацію Мадонни прокоментували її близькі родичі.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Коментар від сім’ї

Один із родичів розповів британському таблоїду, що сім’я титулованої співачки не очікувала такого перебігу подій і готувалася до гіршого.

"Останні кілька днів ніхто не знав, у який бік все повернеться. Тому з суботи все трималося в секреті. Усі вважали, що ми можемо втратити її, і це була реальність", — шокував заявою родич співачки.

Він також зазначив, що останні місяці Мадонна інтенсивно готувалася до майбутнього світового туру, присвяченого 40-річчю кар’єри. За словами оточення, співачка працювала шість днів на тиждень. Перший з 84 концертів артистка мала відіграти вже 15 липня в Торонто (Канада). 

"Вона думає, що все ще молода, хоча насправді це не так. Їй здається, що вона може справитися з усім. Все, включаючи тур, зараз відійшло на другий план, і нікому не дозволяється навіть згадувати про роботу поряд з нею. Вона буде нервувати, бо ставить свою кар'єру і славу вище за своє здоров'я до самої смерті", — підсумував родич. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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