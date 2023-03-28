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Майже стриптиз від Клум, Свіфт в капюшоні та Пінк з дітьми: як пройшла премія IHeartRadio

28 березня 2023 11:51
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Премія iHeartRadio Music Awards
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У Лос-Анджелесі відбулась престижна музична премія iHeartRadio Music Awards. На червону доріжку вийшли десятки знаменитостей, деякі з яких приголомшили своїми образами. 

Новини.LIVE розкаже про переможців та покаже яскраві фото зі світського заходу. 

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Ведучим цьогорічної церемонії став рок-музикант та актор Ленні Кравіц. Тріумфаторкою премії стала Тейлор Свіфт, яка здобула одразу кілька нагород, у тому числі  в номінації "Пісня року" за трек Anti-Hero. Британський співак Гаррі Стайлс, який зараз перебуває у міжнародному турі,  став артистом року.

Премію Icon Award "за багаторічний вплив на поп-культуру", яку минулого року забрала Дженніфер Лопес, цього разу отримала Пінк.

Пінк

Титулована співачка прийшла на премію разом зі своїми дітьми: дочкою Віллоу та сином Джеймсоном. Для заходу Пінк обрала білий тотал-лук від Robert Wun.

Тейлор Свіфт

Тріумфаторка премії опинилася в центрі уваги у блискучому костюму Alexandre Vauthier Couture.

Гайді Клум

Німецька супермодель не пропускає жодного світського заходу. 49-річна зірка подіуму потішила гостей премії дуже відвертим декольте. 

 

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Келлі Кларксон

Ленні Кравіц

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Doja Cat

Нагадаємо, раніше ми писали, що кішка Тейлор Свіфт потрапила до рейтингу найбагатших тварин світу: скільки вона заробила. Також ми розповідали, що U2, Пінк, Адель та інші зірки виступлять у Лондоні на підтримку України.

Фото: Reuters

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