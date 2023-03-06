Тиск на путіна: U2, Пінк, Адель та інші зірки виступлять у Лондоні на підтримку України
У червні цього року на найбільшому стадіоні Сполученого Королівства, "Вемблі", пройде грандіозний благодійний концерт за участю світових знаменитостей на підтримку України. Це буде свого роду "тиск на путіна", стверджують організатори.
Про це повідомляє видання The Sun.
-
Скільки коштують квіти в Харкові напередодні 8 березня
-
Білл Гейтс вперше став дідусем: хто потішив мільярдера
-
Руслан Ротань назвав футболістів, яких викликав до збірної України на матч із Англією
-
Українців попередили про затримки з пропуском на кордоні: що трапилося
-
Турецька опозиція переживає кризу: для протистояння Ердогану хочуть залучати мерів
-
Березень ще не потішить теплом: прогноз погоди на завтра
-
Всього тиждень — і "очі" для ЗСУ готові: українці зібрали кошти на дрони-розвідники
-
Росіяни на порозі взяття Бахмута: CNN назвав головну перевагу, яку дала Україні оборона міста
-
"Це буде найсумнішим днем в історії ООН": Кислиця закликав не дозволяти рф голосувати у Радбезі
-
Дружина Бекхема показала фото дорослих синів: на кого вони схожі
Деталі
Запрошення виступити перед грандіозною аудиторією отримали гурти U2, The Rolling Stones, The Killers, Florence And The Machine, співачки Пінк, Адель, виконавець Пол Маккартні та інші. Концерт запланований на 24 червня. Також буде організована пряма трансляція, завдяки чому до ініціативи доєднаються мільйони охочих.
"Це те, що люди давно хотіли зробити, але зараз визначено дату та заброньовано на стадіоні "Вемблі". Запрошення виступити швидко надходять до найбільших імен у бізнесі. Звичайно, є усвідомлення того, що за відносно короткий термін багато суперзірок матимуть попередні зобов’язання. Але організатори оптимістично налаштовані на те, що деякі з тих, з ким вони спілкувалися, вже приєдналися. Подія такого масштабу може справити реальний політичний тиск на росіян", — повідомляє видання з посиланням на власні джерела.
Благодійний концерт буде проведено у форматі Live Aid.Останній раз подібне влаштовували на "Вемблі" 1985 року, щоб зібрати гроші жертвам голоду в Ефіопії.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Елтон Джон, Гаррі Стайлс та учасниці гурту Spice Girls відмовилися від участі у коронації Чарльза III, пославшись на щільний гастрольний графік. Негативну відповідь раніше до Букінгемського палацу надіслав і Роббі Вільямс.