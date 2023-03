Тиск на путіна: U2, Пінк, Адель та інші зірки виступлять у Лондоні на підтримку України

Британська співачка Адель

У червні цього року на найбільшому стадіоні Сполученого Королівства, "Вемблі", пройде грандіозний благодійний концерт за участю світових знаменитостей на підтримку України. Це буде свого роду "тиск на путіна", стверджують організатори.

Про це повідомляє видання The Sun.

Деталі

Запрошення виступити перед грандіозною аудиторією отримали гурти U2, The Rolling Stones, The Killers, Florence And The Machine, співачки Пінк, Адель, виконавець Пол Маккартні та інші. Концерт запланований на 24 червня. Також буде організована пряма трансляція, завдяки чому до ініціативи доєднаються мільйони охочих.

"Це те, що люди давно хотіли зробити, але зараз визначено дату та заброньовано на стадіоні "Вемблі". Запрошення виступити швидко надходять до найбільших імен у бізнесі. Звичайно, є усвідомлення того, що за відносно короткий термін багато суперзірок матимуть попередні зобов’язання. Але організатори оптимістично налаштовані на те, що деякі з тих, з ким вони спілкувалися, вже приєдналися. Подія такого масштабу може справити реальний політичний тиск на росіян", — повідомляє видання з посиланням на власні джерела.

Благодійний концерт буде проведено у форматі Live Aid.Останній раз подібне влаштовували на "Вемблі" 1985 року, щоб зібрати гроші жертвам голоду в Ефіопії.

Концерт 1985 року

Нагадаємо, раніше ми писали, що Елтон Джон, Гаррі Стайлс та учасниці гурту Spice Girls відмовилися від участі у коронації Чарльза III, пославшись на щільний гастрольний графік. Негативну відповідь раніше до Букінгемського палацу надіслав і Роббі Вільямс.