Почти стриптиз от Клум, Свифт в капюшоне и Пинк с детьми: как прошла премия IHeartRadio
В Лос-Анджелесе прошла престижная музыкальная премия iHeartRadio Music Awards. На красную дорожку вышли десятки знаменитостей, некоторые из которых ошеломили своими образами.
Новини.LIVE расскажет о победителях и покажет яркие фото со светского мероприятия.
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Ведущим нынешней церемонии стал рок-музыкант и актер Ленни Кравиц. Триумфатором премии стала Тейлор Свифт, получившая сразу несколько наград, в том числе в номинации "Песня года" за трек Anti-Hero. Британский певец Гарри Стайлс, находящийся сейчас в международном туре, стал артистом года.
Премию Icon Award "за многолетнее влияние на поп-культуру", которую в прошлом году забрала Дженнифер Лопес, на этот раз получила Пинк.
Пинк
Титулованная певица пришла на премию вместе со своими детьми: дочерью Уиллоу и сыном Джеймсоном. Для мероприятия Пинк выбрала белый тотал-лук от Robert Wun.
Тейлор Свифт
Триумфатор премии оказалась в центре внимания в блестящем костюме Alexandre Vauthier Couture.
Хайди Клум
Немецкая супермодель не пропускает ни одного светского мероприятия. 49-летняя звезда подиума порадовала гостей премии откровенным декольте.
Келли Кларксон
Ленни Кравиц
Doja Cat
Напомним, ранее мы писали, что кошка Тейлор Свифт попала в рейтинг самых богатых животных мира: сколько она заработала. Также мы рассказывали, что U2, Пинк, Адель и другие звезды выступят в Лондоне в поддержку Украины.
Фото: Reuters