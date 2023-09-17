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Макаревич доступно пояснив, чому росіяни самі винні у своїх бідах

17 вересня 2023 16:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Макаревич доступно пояснив, чому росіяни самі винні у своїх бідах
Російський музикант Андрій Макаревич. Фото: DW
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Відомий російський співак, музикант і композитор Андрій Макаревич відверто розкритикував уряд і народ своєї країни за війну проти України. При цьому він наголосив, що російські громадяни самі винні, оскільки мовчать і надалі підтримують диктатора Путіна.

Відповідне відео поширив Telegram-канал Інсайдер.UA. 

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Росіяни самі винні

"Як гадаєте, чому вони (західні держави. — Ред.) наклали санкції на ліки? Отак прокинулися і вирішили: а давайте накладемо санкції на ліки. Щоб Росії гірше жилося. Напевно, вони хочуть нас зі світу звести", — задав риторичне питання Макаревич.

Макаревич також наголосив, що відповідальність за війну проти України та накладені через це на Росію санкції, прості росіяни несуть на рівні зі своїм диктатором Путіним, якого вони привели до влади.

"Просто одна країна підступно напала на іншу і за це отримала по голові. От і все. Отримали в першу чергу мешканці, які вважали, що все добре. Мовляв, у нас розумний цар, він вирішує", пояснив музикант.

Єдиний вихід з ситуації, який пропонує артист — негайно припинити агресивну війну, розпочату Путіним. 

"Війну варто закінчувати. І вже давно. Отак вийшло, що через забаганки одного дядька зламалися життя у мільйонів людей. А сотні тисяч були вбиті. І це продовжується щодня", вважає музикант.

Наостанок він емоційно закликав росіян нарешті визнати, що це саме їх країна напала на Україну, а не навпаки.

"Україна напала на нас чи Росія на Україну? От хто напав — той неправий. І досить п**ти на цю тему! Це ж очевидно!" — резюмував Макаревич.

Нагадуємо, від початку повномасштабної війни російський музикант, лідер групи "Машина времени" Андрій Макаревич підтримує Україну та засуджує політику Кремля. 69-річний артист робить "гострі" публікації у соцмережах та співає про криваву політику Путіна.    

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