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Макаревич доступно объяснил, почему россияне сами виноваты в своих бедах

17 сентября 2023 16:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Макаревич доступно объяснил, почему россияне сами виноваты в своих бедах
Российский музыкант Андрей Макаревич. Фото: DW
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Известный российский певец, музыкант и композитор Андрей Макаревич откровенно раскритиковал правительство и народ своей страны за войну против Украины. При этом он подчеркнул, что российские граждане сами виноваты, поскольку молчат и дальше поддерживают диктатора Путина.

Соответствующее видео распространил Telegram-канал Инсайдер.UA.

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Россияне сами виноваты

"Как думаете, почему они (западные государства. — Ред.) наложили санкции на лекарства? Так проснулись и решили: а давайте наложим санкции на лекарства. Чтобы России хуже жилось. Наверное, они хотят нас с мира свести", задал риторический вопрос Макаревич.

Макаревич также подчеркнул, что ответственность за войну против Украины и наложенные из-за этого на Россию санкции простые россияне несут на уровне со своим диктатором Путиным, которого они привели к власти.

"Просто одна страна коварно напала на другую и за это получила по голове. Вот и все. Получили в первую очередь жители, которые считали, что все хорошо. Мол, у нас умный царь, он решает", пояснил музыкант.

Единственный выход из ситуации, который предлагает артист, немедленно прекратить агрессивную войну, начатую Путиным.

"Войну стоит заканчивать. И уже давно. Так получилось, что из-за прихоти одного дяди сломались жизни у миллионов людей. А сотни тысяч были убиты. И это продолжается каждый день", считает музыкант.

Напоследок он эмоционально призвал россиян наконец признать, что именно их страна напала на Украину, а не наоборот.

"Украина напала на нас или Россия на Украину? Вот кто напал — тот неправ. И достаточно п**ть на эту тему! Это же очевидно!" — резюмировал Макаревич.

Напомним, с начала полномасштабной войны российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич поддерживает Украину и осуждает политику Кремля. 69-летний артист делает "острые" публикации в соцсетях и поет о кровавой политике Путина.

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