Музикант, лідер групи "Машина времени" Андрій Макаревич

Від початку повномасштабної війни російський музикант, лідер групи "Машина времени" Андрій Макаревич підтримує Україну та засуджує політику Кремля. 69-річний артист робить "гострі" публікації у соцмережах та співає про криваву політику путіна.

Один з таких виступів обурив жителів країни-терориста, повідомляють росЗМІ.

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Подробиці

Макаревич з родиною живе в Ізраїлі. На одному з концертів артист заспівав про окупанта, який бере участь у війні, яку в росії й досі називають "спеціальною воєнною операцією".

"Хто зумів відбитися, а хто змотався швидко, а мене спіймали — і у військкомат. І ось я в чистому полі, і поруч свищуть кулі. І де вороги, де наші, мені не говорять", — заспівав від імені окупанта Макаревич.

Наприкінці композиції російський терорист гине, а його сім'я отримує жалюгідні гроші компенсації. Росіяни бісяться через пісню Макаревича. У соцмережах музиканта обізвали "воно". Крім того, жителі країни-терориста пишуть, що, тепер ні в кого не залишилось сумнівів у "правильності" рішення про присвоєння артисту статусу іноземного агента.

Нагадаємо, раніше ми писали, що шоумена Андрія Бєднякова розлютила дитячий омбудсвумен країни-терориста Марія Львова-Бєлова, яка розповіла про викрадену нею українську дитину.