Макаревич зізнався, чому його концертний тур під загрозою скасування

Лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Концертний тур російського музиканта Андрія Макаревича в Казахстані, Узбекистані та Киргизстані на порозі скасування. Причина в тому, що артист підтримує Ізраїль у війні проти ХАМАСу.

Про це повідомляє УНІАН.

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Зазначається, що в соцмережах Макаревич підтримує Ізраїль, куди він виїхав після того, як Росія оголосила артиста іноагентом через підтримку України. Запланований на кінець листопада — початок грудня концертний тур його та його гурту "Машина времени" в Ташкенті, Бішкеку, Алма-Аті й Астані може не відбутись.

Видання повідомляє, що Макаревич записав відео, в якому зізнався, що організаторам концертів погрожують невідомі.

"Ми багато разів з "Машиною" виступали в і Казахстані, і в Узбекистані, і в Киргизстані. По-моєму, це завжди було дуже добре. У Ташкенті ми з Сашею Кутіковим написали пісню "За тих, хто в морі". Зібралися до вас в черговий раз, але тут якісь дивні люди завалили погрозами організаторів концертів. Мабуть, через те, що я підтримав Ізраїль у його війні. Підтримав країну, в якій я живу", — розповів артист.

Макаревич про ХАМАС

За словами Макаревича, терористи ХАМАС не мають жодного стосунку до арабського світу чи ісламу.

"Друзі мої, ХАМАС — це не іслам. Сьогодні поруч з нашим будинком впала ракета. Майже на арабське місто Фарадіз, на мусульманське місто. Це іслам? Вирізати жінок і дітей — це іслам? Прикриватися заручниками — це теж іслам? Я досі думав, що ні. Загалом, удачі вам всім і до зустрічі на концертах, я сподіваюся. Я знаю, що у нас багато друзів", — додав музикант.

Нагадаємо, що лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич гідно відповів російським пропагандистам, які заявили, що він через війну втік з Ізраїлю. Він підкреслив, що вже найближчим часом повернеться до країни.