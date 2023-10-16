Співак Макаревич гідно відповів росіянам щодо його нібито втечі з Ізраїлю

Андрій Макаревич під час виступу на Radio Free Europe.

Лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич гідно відповів російським пропагандистам, які заявили, що він через війну втік з Ізраїлю. Він підкреслив, що вже найближчим часом повернеться до країни.

Про це йдеться у відео, яке оприлюднив артист.

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Російські пропагандисти вирішили, що музикант Андрій Макаревич утік від війни в Ізраїлі до Європи. Співак пояснив, що його не було в Ізраїлі через гастролі гурту "Машина времени". Скасувати турне було неможливо. Наразі колектив відіграв концерти, тож музикант повертається до Ізраїлю.

"Г*внюки з жовтої російської преси вже встигли написати, що Макаревич знову втік від війни, цього разу ізраїльської, і прохолоджується в Європі. Війна мене застала наприкінці другого тижня наших гастролей із "Машиной времени". І переривати їх, скасовувати їхнє закінчення я просто не міг. Але сьогодні ми відіграли останній концерт, а завтра я лечу додому — до Ізраїлю", — розповів співак у своєму Facebook.

Макаревич підкреслив, що пішов би на фронт захищати країну, однак йому не дадуть до рук зброю. Музикант переконаний, що знайде, як допомогти Ізраїлю під час війни.

"Гвинтівку мені, на жаль, не дадуть, я з'ясовував, хоча я дуже непогано стріляю. Але я постараюся чимось бути корисним", — наголосив виконавець.

Підтримав Україну

Зазначимо, на початку повномасштабного російського вторгнення Андрій Макаревич підтримав Україну. Від березня 2022 року артист разом із дружиною Ейнат Кляйн та однорічним сином Ейтаном живе в Ізраїлі.

Раніше ми розповідали, що російський співак Андрій Макаревич, який зараз живе в Ізраїлі, вийшов на зв'язок з шанувальниками. Він розповів, що зараз перебуває за межами країни, і висловився щодо нападу терористичного угрупування ХАМАС на Ізраїль.

Нагадуємо, що відомий російський співак, музикант і композитор Андрій Макаревич відверто розкритикував уряд і народ своєї країни за війну проти України. При цьому він наголосив, що російські громадяни самі винні, оскільки мовчать і надалі підтримують диктатора Путіна.