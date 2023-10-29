Макаревич признался, почему его концертный тур под угрозой отмены

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Концертный тур российского музыканта Андрея Макаревича в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане на пороге отмены. Причина в том, что артист поддерживает Израиль в войне против ХАМАС.

Об этом сообщает УНИАН.

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Макаревич об угрозе отмены тура и угрозах организаторам концертов

Отмечается, что в соцсетях Макаревич поддерживает Израиль, куда он уехал после того, как Россия объявила артиста иноагентом из-за поддержки Украины. Планируемый на конец ноября — начало декабря концертный тур его и его группы "Машина времени" в Ташкенте, Бишкеке, Алма-Ате и Астане может не состояться.

Издание сообщает, что Макаревич записал видео, в котором признался, что организаторам концертов угрожают неизвестные.

"Мы много раз с "Машиной" выступали в и Казахстане, и в Узбекистане, и в Кыргызстане. По-моему, это всегда было очень хорошо. В Ташкенте мы с Сашей Кутиковым написали песню "За тех, кто в море". Собрались к вам в очередной раз, но здесь какие-то странные люди завалили угрозами организаторов концертов. Видимо, потому, что я поддержал Израиль в его войне. Поддержал страну, в которой я живу", — рассказал артист.

Макаревич о ХАМАС

По словам Макаревича, террористы ХАМАС не имеют никакого отношения к арабскому миру или исламу.

"Друзья мои, ХАМАС — это не ислам. Сегодня рядом с нашим домом упала ракета. Почти на арабский город Фарадиз, на мусульманский город. Это ислам? Вырезать женщин и детей — это ислам? Прикрываться заложниками — это тоже ислам? Я до сих пор думал, что нет. В общем, удачи вам всем и до встречи на концертах, я надеюсь. Я знаю, что у нас много друзей", — добавил музыкант.

Напомним, что лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич достойно ответил российским пропагандистам, заявившим, что он из-за войны сбежал из Израиля. Он подчеркнул, что уже в ближайшее время вернется в страну.