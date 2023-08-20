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Максим Галкін прокоментував ракетний обстріл Чернігова: українські зірки відповіли

20 серпня 2023 11:05
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Максим Галкін прокоментував ракетний обстріл Чернігова: українські зірки відповіли
Російський шоумен Максим Галкін. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Внаслідок ракетного удару росіянами по центру Чернігова 19 серпня загинули семеро українців, у тому числі й маленька дівчинка. 148 людей отримали травми. Представники українського шоу-бізнесу емоційно відреагували на черговий теракт окупантів. Не промовчав і так званий "іноагент", російський шоумен Максим Галкін.

Відповідний пост з’явився в його Instagram.

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Подробиці

Галкін, який від початку повномасштабної війни переїхав з дружиною, співачкою Аллою Пугачовою, та двома дітьми до Ізраїлю не раз уже критикував російську військову агресію проти України. Цього разу він опублікував пост про загиблу дівчинку та війну загалом.

"Літо, серпень, вихідні, місто, центр, театр, діти, смерть. Дівчинка маленька усміхалася, жила, сподівалася, сміялася, попри все. Ми не вибираємо час дитинства, ракети летять і летять, сирени виють, а дитинство йде. Живе маленька людина на порозі нового великого життя, а цій маленькій тендітній людині дорослі дядьки в медальках кажуть, мовляв не буде в тебе цього великого життя, у нас інші плани, сьогодні твій останній день, супутні втрати. Великий наш міністр сказав, що це так називається, каже, не ми вигадали. А він у нашій найбільшій країні відповідає за всі наші справи, які не стосуються нас. Супутні втрати. Чому дівчинка більше не усміхнеться? Немає сил дивитись на її усмішку", — написав Галкін.

Шоумен також дорікнув жителькам Росії, які будуть йому писати, чому він не згадує дітей, наприклад, Палестини. Галкін також згадав, як виступав у театрі в Чернігові. За словами російського гумориста, цей заклад культури має душу і житиме завжди. Публікацію Галкін доповнив фото до і після ракетного обстрілу окупантами. 

На публікацію Галкіна відреагували і деякі представники українського шоу-бізнесу. Серед них, зокрема, співак Олександр Пономарьов та актор Тарас Цимбалюк. Свої вподобайки також поставили режисер Олександр Роднянський та співак Віталій Козловський, який боронить нашу країну в лавах ЗСУ.

Коментарі під публікацією Максима Галкіна про ракетний обстріл Чернігова. Скриншот: Instagram/maxgalkinru

Нагадаємо, раніше ми писали, що лідер російського рок-гурту "Ногу свело!" співак Максим Покровський проводить збір коштів на допомогу Україні на своїх виступах. Також ми розповідали, що співак і офіцер ЗСУ Женя Галич потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. 

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