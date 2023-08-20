Максим Галкин прокомментировал ракетные обстрелы Чернигова: украинские звезды ответили

Российский шоумен Максим Галкин. Фото: Google

В результате ракетного удара россиянами по центру Чернигова 19 августа погибли семь украинцев, в том числе и маленькая девочка. 148 человек получили травмы. Представители украинского шоу-бизнеса эмоционально отреагировали на очередной теракт оккупантов. Не промолчал и так называемый "иноагент", российский шоумен Максим Галкин.

Соответствующий пост появился в его Instagram.

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Галкин, который с самого начала полномасштабной войны переехал с женой, певицей Аллой Пугачевой, и двумя детьми в Израиль, не раз уже критиковал российскую военную агрессию против Украины. На этот раз он опубликовал пост про погибшую девочку и войну в целом.

"Лето, август, выходные, город, центр, театр, дети, смерть. Девочка маленькая улыбалась, жила, надеялась, смеялась, несмотря ни на что. Мы не выбираем время детства, ракеты летят и летят, сирены воют, а детство идет. Живет маленький человек на пороге новой большой жизни, а этому маленькому хрупкому человеку взрослые дяди в медальках говорят, мол не будет у тебя этой большой жизни, у нас другие планы, сегодня твой последний день, сопутствующие потери... Великий наш министр сказал, что это так называется, говорит, не мы придумали. А он в нашей крупнейшей стране отвечает за все наши дела, которые не касаются нас. Сопутствующие потери. Почему девочка больше не улыбнется? Нет сил смотреть на ее улыбку", — написал Галкин.

Шоумен также упрекнул жительниц России, которые будут ему писать, почему он не вспоминает детей, например, Палестины. Галкин также упомянул, как выступал в театре в Чернигове. По словам российского юмориста, это учреждение культуры имеет душу и будет жить всегда. Публикацию Галкин дополнил фото до и после ракетных обстрелов оккупантами.

На публикацию Галкина отреагировали и некоторые представители украинского шоу-бизнеса. Среди них, в частности, певец Александр Пономарев и актер Тарас Цымбалюк. Свои лайки также поставили режиссер Александр Роднянский и певец Виталий Козловский, защищающий нашу страну в рядах ВСУ.

Комментарии под публикацией Максима Галкина о ракетных обстрелах Чернигова. Скриншот: Instagram/maxgalkinru

Напомним, ранее мы писали, что лидер российской рок-группы "Ногу свело!" певец Максим Покровский проводит сбор средств в помощь Украине на своих выступлениях. Также мы рассказывали, что певец и офицер ВСУ Женя Галич попал в ДТП.