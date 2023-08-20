Російський співак Максим Покровський активно підтримав Україну: що він зробив

Російський співак Максим Покровський. Фото:

Лідер російського рок-гурту "Ногу свело!" співак Максим Покровський на своїх виступах проводить збір коштів на допомогу Україні.

Відповідне відео з його зверненням на одному з виступів опубліковано в мережі.

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Він закликав своїх шанувальників надсилати допомогу, яка піде на купівлю швидких, мобільних госпіталів, ліків, медобладнання та пожежних машин.

"Так, я знаю, що багато українців гребуть усіх росіян під один гребінець, але багато росіян дуже переживають... Ні, не так. Які не тільки дуже переживають через те, що творить їхня країна, а й намагаються допомогти Україні чим тільки можуть", — йдеться в описі відео.

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