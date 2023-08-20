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Російський співак Максим Покровський активно підтримав Україну: що він зробив

20 серпня 2023 05:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Російський співак Максим Покровський активно підтримав Україну: що він зробив
Російський співак Максим Покровський. Фото:
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Лідер російського рок-гурту "Ногу свело!" співак Максим Покровський на своїх виступах проводить збір коштів на допомогу Україні. 

Відповідне відео з його зверненням на одному з виступів опубліковано в мережі.

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Він закликав своїх шанувальників надсилати допомогу, яка піде на купівлю швидких, мобільних госпіталів, ліків, медобладнання та пожежних машин.

"Так, я знаю, що багато українців гребуть усіх росіян під один гребінець, але багато росіян дуже переживають... Ні, не так. Які не тільки дуже переживають через те, що творить їхня країна, а й намагаються допомогти Україні чим тільки можуть", — йдеться в описі відео.

Раніше ми розповідали, що український співак і офіцер ЗСУ Женя Галич потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Цей день він назвав другим своїм днем народження.

Нагадуємо, свою нову композицію саме українською мовою презентував латвійський співак Маркус Ріва.

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