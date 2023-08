MamaRika розповіла, чому більше не братиме участь у відборі на "Євробачення"

Співачка MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official/

Співачка MamaRika відповіла на питання фоловерів. Зірка запевнила, що більше не буде брати участь у конкурсі "Євробачення".

Причину пояснила у своєму Instagram.

MamaRika розповіла, що не буде вдруге брати участь у нацвідборі на пісенний конкурс "Євробачення". Адже цей досвід не був успішним.

"Одного разу було достатньо. Занадто багато хайпу та шуміхи. Я про музику, про творчість, а не про скандали. Без образ. Мені в житті конкурсів вистачило вже. Я та, хто я є і не треба мене оцінювати", — пояснила співачка.

А про свою участь у популярному телепроєкті "Фабрика зірок", який свого часу зробив її знаменитістю співачка не шкодує. І якби час повернувся назад, вона була б не проти знову прийти на шоу.

"Так, звичайно пішла б. Це були дуже круті часи і головне безцінний досвід", — розповіла виконавиця.

Артистка взяла участь в українській версії шоу "Фабрика зірок-3". Тоді вона виступала під псевдонімом Еріка.

А 2017 року MamaRika була учасницею національного відбору та потрапити на "Євробачення-2017" з піснею We Are One, однак не набрала необхідну кількість балів для перемоги.

