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MamaRika розповіла, чому більше не братиме участь у відборі на "Євробачення"

9 серпня 2023 09:19
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
MamaRika розповіла, чому більше не братиме участь у відборі на "Євробачення"
Співачка MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка MamaRika відповіла на питання фоловерів. Зірка запевнила, що більше не буде брати участь у конкурсі "Євробачення".

Причину пояснила у своєму Instagram.

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MamaRika розповіла, що не буде вдруге брати участь у нацвідборі на пісенний конкурс "Євробачення". Адже цей досвід не був успішним.

 

Співачка MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official/

 

Співачка MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official/

"Одного разу було достатньо. Занадто багато хайпу та шуміхи. Я про музику, про творчість, а не про скандали. Без образ. Мені в житті конкурсів вистачило вже. Я та, хто я є і не треба мене оцінювати", — пояснила співачка.

А про свою участь у популярному телепроєкті "Фабрика зірок", який свого часу зробив її знаменитістю співачка не шкодує. І якби час повернувся назад, вона була б не проти знову прийти на шоу.

"Так, звичайно пішла б. Це були дуже круті часи і головне безцінний досвід", — розповіла виконавиця.

Артистка взяла участь в українській версії шоу "Фабрика зірок-3". Тоді вона виступала під псевдонімом Еріка. 

А 2017 року MamaRika була учасницею національного відбору та потрапити на "Євробачення-2017" з піснею We Are One, однак не набрала необхідну кількість балів для перемоги.

Нагадаємо, MamaRika зізналася, що поки не може дозволити собі придбати власне житло.

Раніше MamaRika поділилася зі своїми шанувальниками деталями життя з маленькою дитиною. Вона розповіла, як впоратися вдома під час відключень електроенергії.

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