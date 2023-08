MamaRika рассказала, почему больше не будет участвовать в отборе на "Евровидение"

Певица MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official/

Певица MamaRika ответила на вопросы фолловеров. Звезда заверила, что больше не будет участвовать в конкурсе "Евровидение".

Причину объяснила в своем Instagram.

MamaRika рассказала, что не будет опять принимать участие в нацотборе на песенный конкурс "Евровидение". Потому как этот опыт не был успешным.

"Одного раза было достаточно. Слишком много хайпа и шумихи. Я о музыке, о творчестве, а не о скандалах. Без обид. Мне в жизни конкурсов хватило уже. Я та, кто я есть и не надо меня оценивать", — пояснила певица.

А о своем участии в популярном телепроекте "Фабрика звезд", в свое время сделавшем ее знаменитостью, певица не жалеет. И если бы время вернулось назад, она была бы не прочь снова прийти на шоу.

"Да, конечно бы пошла. Это были очень крутые времена и главное бесценный опыт", — рассказала исполнительница.

Артистка приняла участие в украинской версии шоу "Фабрика звезд-3". Тогда она выступала под псевдонимом Эрика.

В 2017 году MamaRika была участницей национального отбора на "Евровидение-2017" с песней We Are One, однако не набрала необходимое количество баллов для победы.

