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MamaRika рассказала, почему больше не будет участвовать в отборе на "Евровидение"

9 августа 2023 09:19
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
MamaRika рассказала, почему больше не будет участвовать в отборе на "Евровидение"
Певица MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица MamaRika ответила на вопросы фолловеров. Звезда заверила, что больше не будет участвовать в конкурсе "Евровидение".

Причину объяснила в своем Instagram.

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MamaRika рассказала, что не будет опять принимать участие в нацотборе на песенный конкурс "Евровидение". Потому как этот опыт не был успешным.

 

Певица MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official/

 

Певица MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official/

"Одного раза было достаточно. Слишком много хайпа и шумихи. Я о музыке, о творчестве, а не о скандалах. Без обид. Мне в жизни конкурсов хватило уже. Я та, кто я есть и не надо меня оценивать", — пояснила певица.

А о своем участии в популярном телепроекте "Фабрика звезд", в свое время сделавшем ее знаменитостью, певица не жалеет. И если бы время вернулось назад, она была бы не прочь снова прийти на шоу.

"Да, конечно бы пошла. Это были очень крутые времена и главное бесценный опыт", — рассказала исполнительница.

Артистка приняла участие в украинской версии шоу "Фабрика звезд-3". Тогда она выступала под псевдонимом Эрика.

В 2017 году MamaRika была участницей национального отбора на "Евровидение-2017" с песней We Are One, однако не набрала необходимое количество баллов для победы.

Напомним, MamaRika призналась, что пока не может позволить себе приобрести свое жилье.

Ранее MamaRika поделилась со своими поклонниками деталями жизни с маленьким ребёнком. Она рассказала, как справиться дома во время отключения электроэнергии.

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