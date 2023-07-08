Співачка MamaRika зізналася, що поки не може дозволити собі придбати власний будинок

Співачка MamaRika з чоловіком Сергієм Середою та сином. Фото: instagram.com/mamarika_official/

Співачка MamaRika завжди відверта зі своїми підписниками. Зірка ділиться не тільки своїми радощами та успіхами, але щиро розповідає про незручні ситуації.

Відповідним контентом MamaRika поділилася на своїй сторінці у Instagram.

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Артистка розповіла, що зараз вони з чоловіком у пошуках нового орендованого житла. За словами зірки, вони хочуть винайняти затишний будинок.

"Ми трохи кочівники, любимо змінювати локації. Ми плануємо переїжджати. Хочемо знайти будинок, авжеж, орендований. ми не купуємо свій, не готові фінансово. Майже два роки живемо в теперішньому помешканні, треба щось змінювати", — розповіла артистка.

Зірка також поділилася з прихильнками кількома варіантами будинків, які зараз у них на перегляді.

Співачка MamaRika шукає новий будинок. Фото: instagram.com/mamarika_official/

Співачка MamaRika шукає новий будинок. Фото: instagram.com/mamarika_official/

Чоловік повністю підтримує співачку, і з гумором ставиться до її ідей. Артистка свого часу розповіла, що зараз в їхній родині дуже гарні стосунки, але колись вони з чоловіком пережили кризу.

"Тоді ми весь час говорили про роботу. В якийсь момент ми вже просто зрозуміла, що так жити неможливо. В нас в хаті завжди було не прибрано, але зараз ми навчилися розмежовувати, і я в якийсь момент навчилася просто забивати на це. Наприклад, в мене є задача, мені треба зібрати музичну програму за тиждень, і це супер складно. Якби це була б не MamaRika, а просто Настя, то Настя б вже плакала, а зараз я розумію, що ми все зробимо, це взагалі не питання, це така мудрість, яка приходить з роками", — сказала MamaRika.

Нагадаємо, співачка MamaRika презентувала нову зворушливу пісню "Сльози і пісні" та кліп на неї.

Раніше MamaRika поділилася зі своїми шанувальниками деталями життя з маленькою дитиною. Вона розповіла, як впоратися вдома під час відключень електроенергії.