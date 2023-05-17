MamaRika розповіла, що через війну у неї почалися проблеми зі здоров'ям
Часті зриви та стреси погано сказалися на здоров’ї співачки MamaRika. Влітку 2022 року вона перенесла операцию на шлунок.
Про це зірка ексклюзивно розповіла ЖВЛ.
Психологом підпрацьовує чоловік
"В перші тижні війни в мене почалися серйозні проблеми зі шлунком, можна сказати, що він просто перестав працювати. Через стрес я відчувала постійні спазми, а ще в мене знайшли певні новоутворення в кишківнику. В якийсь момент я стала відчувати панічні атаки, раз на місяць мене накриває, я просто можу ходити по хаті і плакати, викидати весь цей біль. Поки що психологом підпрацьовує мій чоловік і моя мама", — каже MamaRika.
Рідні артистки справді стали її найбільшою підтримкою. І особливо вона вдячна своєму коханому. Бо ані карантин, ані війна не дали тріщин в їхніх із Сергієм Середою стосунках. Навпаки, їм до вподоби проводити разом увесь час.
"Я заходжу додому, закриваю двері і я в будиночку, адже я дуже ціную сім’ю. Вони мій тил. Для мене родина була, є і буде завжди на першому місці. До того, як народився Давід, я була просто артисткою, а тепер я мама-артистка, через дефіс. Мій син — це моє натхнення. Він реально допомагає і дає сил писати нову музику. Завдяки материнству моя творчість вийшла абсолютно на інший рівень душевності, чуттєвості", — говорить MamaRika.
Зірка зізнається, що хотіла б багато дітей.
"Я дуже хочу ще дітей. Мій чоловік хоче, щоб я народжувала і народжувала. Може нам Господь пошле спокійну флегматичну дитину, яка буде от де поклав, там і лежить, тому що характер в Давида наче в лева і це складно. Поки що ми берем тайм-аут на пару років, але я обіцяю, і собі і нашій родині, що в нас буде багато дітей, собак і взагалі, в нас буде великий дурдом", - каже співачка.
Мудрість, яка приходить з роками
Артистка говорить, що зараз в їхній родині дуже гарні стосунки, але колись вони з чоловіком пережили кризу.
"Тоді ми весь час говорили про роботу. В якийсь момент ми вже просто зрозуміла, що так жити неможливо. В нас в хаті завжди було не прибрано, але зараз ми навчилися розмежовувати, і я в якийсь момент навчилася просто забивати на це. Наприклад, в мене є задача, мені треба зібрати музичну програму за тиждень, і це супер складно. Якби це була б не MamaRika, а просто Настя, то Настя б вже плакала, а зараз я розумію, що ми все зробимо, це взагалі не питання, це така мудрість, яка приходить з роками", - каже MamaRika.
Нагадаємо, співачка MamaRika презентувала нову зворушливу пісню "Сльози і пісні" та кліп на неї.
Раніше MamaRika поділилась зі своїми шанувальникам деталями життя з маленькою дитиною. Вона розповіла, як впоратись вдома під час відключень електроенергії.