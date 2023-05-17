MamaRika розповіла, що через війну у неї почалися проблеми зі здоров'ям

MamaRika. Фото: instagram.com/mamarika_official

Часті зриви та стреси погано сказалися на здоров’ї співачки MamaRika. Влітку 2022 року вона перенесла операцию на шлунок.

Про це зірка ексклюзивно розповіла ЖВЛ.

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Психологом підпрацьовує чоловік

"В перші тижні війни в мене почалися серйозні проблеми зі шлунком, можна сказати, що він просто перестав працювати. Через стрес я відчувала постійні спазми, а ще в мене знайшли певні новоутворення в кишківнику. В якийсь момент я стала відчувати панічні атаки, раз на місяць мене накриває, я просто можу ходити по хаті і плакати, викидати весь цей біль. Поки що психологом підпрацьовує мій чоловік і моя мама", — каже MamaRika.

Співачка MamaRika з чоловіком Сергієм Середою. Фото: instagram.com/mamarika_official

Рідні артистки справді стали її найбільшою підтримкою. І особливо вона вдячна своєму коханому. Бо ані карантин, ані війна не дали тріщин в їхніх із Сергієм Середою стосунках. Навпаки, їм до вподоби проводити разом увесь час.

"Я заходжу додому, закриваю двері і я в будиночку, адже я дуже ціную сім’ю. Вони мій тил. Для мене родина була, є і буде завжди на першому місці. До того, як народився Давід, я була просто артисткою, а тепер я мама-артистка, через дефіс. Мій син — це моє натхнення. Він реально допомагає і дає сил писати нову музику. Завдяки материнству моя творчість вийшла абсолютно на інший рівень душевності, чуттєвості", — говорить MamaRika.

MamaRika з сином Давидом. Фото: instagram.com/mamarika_official

Зірка зізнається, що хотіла б багато дітей.

"Я дуже хочу ще дітей. Мій чоловік хоче, щоб я народжувала і народжувала. Може нам Господь пошле спокійну флегматичну дитину, яка буде от де поклав, там і лежить, тому що характер в Давида наче в лева і це складно. Поки що ми берем тайм-аут на пару років, але я обіцяю, і собі і нашій родині, що в нас буде багато дітей, собак і взагалі, в нас буде великий дурдом", - каже співачка.

Мудрість, яка приходить з роками

Артистка говорить, що зараз в їхній родині дуже гарні стосунки, але колись вони з чоловіком пережили кризу.

"Тоді ми весь час говорили про роботу. В якийсь момент ми вже просто зрозуміла, що так жити неможливо. В нас в хаті завжди було не прибрано, але зараз ми навчилися розмежовувати, і я в якийсь момент навчилася просто забивати на це. Наприклад, в мене є задача, мені треба зібрати музичну програму за тиждень, і це супер складно. Якби це була б не MamaRika, а просто Настя, то Настя б вже плакала, а зараз я розумію, що ми все зробимо, це взагалі не питання, це така мудрість, яка приходить з роками", - каже MamaRika.

Нагадаємо, співачка MamaRika презентувала нову зворушливу пісню "Сльози і пісні" та кліп на неї.

Раніше MamaRika поділилась зі своїми шанувальникам деталями життя з маленькою дитиною. Вона розповіла, як впоратись вдома під час відключень електроенергії.