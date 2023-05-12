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MamaRika презентувала зворушливу пісню про матір, яка чекає на сина

12 травня 2023 18:34
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
MamaRika презентувала зворушливу пісню про матір, яка чекає на сина
Співачка MamaRika. Фото: Instagram/mamarika_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

П'ятниця — традиційний день прем’єр в музикантів. Так своїх шанувальників потішила співачка MamaRika. Артистка презентувала нову зворушливу пісню "Сльози і пісні" та кліп на неї. 

Відео доступне на YouTue-каналі співачки. 

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Про пісню

За словами MamaRika, щодня тисячі листів і повідомлень летять до своїх адресатів, але власників своїх не знаходять, та у відповідь лише тиша.

"Скільки чоловіків відірвані від своїх сімей, захищаючи нашу країну, і скільки жінок очікують хоча б на одну звістку та не втрачають надію, що коханий живий та повернеться додому. "Сльози і пісні" про кожну маму, яка чекає сина, про кожну жінку, яка не втрачає надії обійняти свого чоловіка, про кожну дитину, яка мріє почути голос тата на іншому кінці слухавки", — прокоментувала прем'єру 34-річна співачка.

Режисером кліпу виступив чоловік співачки MamaRika, актор та шоумен Сергій Середа. Шанувальники зіркової пари оцінили відео в коментарях під ним. 

  • Як приємно бачити натуральність в кліпі, де видно пори шкіри, зморшки, без кучі фотошопу. Все дуже гарно, природно та чуттєво. Дякую Вам
  • Подяка за такий чудовий і найкорисніший контент українською. Обожнюю вашу творчість
  • Чудово все: і музика, і текст, і виконання!  Українські пісні, які увійдуть в історію

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак Макс Барських верхи на конях з'явився у новому кліпі: композицію присвятив Києву. Також ми розповідали, що молдавський співак Дан Балан презентував нову відеороботу на композицію Love Maria, який зняли ще у довоєнному Києві.

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