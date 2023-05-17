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MamaRika рассказала, что из-за войны у нее начались проблемы со здоровьем

17 мая 2023 11:32
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
MamaRika рассказала, что из-за войны у нее начались проблемы со здоровьем
МамаРика. Фото: instagram.com/mamarika_official
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Частые срывы и стрессы плохо отразились на здоровье певицы MamaRika. Летом 2022 года она перенесла операцию на желудок.

Об этом звезда эксклюзивно рассказала ЖВЛ.

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Психологом подрабатывает муж

"В первые недели войны у меня начались серьезные проблемы с желудком, можно сказать, что он просто перестал работать. Из-за стресса я испытывала постоянные спазмы, а еще у меня нашли определенные новообразования в кишечнике. В какой-то момент я стала испытывать панические атаки, раз в раз месяц меня накрывает, я просто могу ходить по дому и плакать, выплескиваь всю эту боль. Пока психологом подрабатывает мой муж и моя мама», — говорит MamaRika.

Певица MamaRika с мужем Сергеем Середой
Певица MamaRika с мужем Сергеем Середой. Фото: instagram.com/mamarika_official

Родные артистки действительно стали ее самой большой поддержкой. И особенно она благодарна своему любимому. Потому что ни карантин, ни война не дали трещин в их отношениях с Сергеем Середой. Напротив, им нравится проводить вместе все время.

"Я захожу домой, закрываю дверь и я в домике, ведь я очень ценю семью. Они мой тыл. Для меня семья была, есть и будет всегда на первом месте. До того, как родился Давид, я была просто артисткой, а теперь я мама-артистка, через дефис. Мой сын — это мое вдохновение. Он реально помогает и дает сил писать новую музыку. Благодаря материнству мое творчество вышло совершенно на другой уровень душевности, чувственности”, — говорит MamaRika.

MamaRika с сыном Давидом. Фото: instagram.com/mamarika_official
MamaRika с сыном Давидом. Фото: instagram.com/mamarika_official

Звезда признается, что хотела бы много детей.

"Я очень хочу еще детей. Мой муж хочет, чтобы я рожала и рожала. Может нам Господь пошлет спокойного флегматического ребенка, который будет вот где положил, там и лежит, потому что характер у Давида как у льва и это сложно. Пока мы берем тайм-аут на пару лет, но я обещаю, и себе и нашей семье, что у нас будет много детей, собак и вообще, у нас будет большой дурдом", — говорит певица.

Мудрость, приходящая с годами

Артистка говорит, что сейчас у их семьи очень хорошие отношения, но когда-то они с мужем пережили кризис.

"Тогда мы все время говорили о работе. В какой-то момент мы уже просто поняла, что так жить невозможно. У нас в доме всегда было не убрано, но сейчас мы научились разграничивать, и я в какой-то момент научилась просто забивать на это. Например, у меня есть задача, мне нужно собрать музыкальную программу за неделю, и это супер сложно. Если бы это была не MamaRika, а просто Настя, то Настя бы уже плакала, а сейчас я понимаю, что мы все сделаем, это вообще не вопрос, это такая мудрость, которая приходит с годами», — говорит MamaRika.

Напомним, певица MamaRika представила новую трогательную песню "Слезы и песни" и клип на нее.

Ранее MamaRika поделилась со своими поклонниками деталями жизни с маленьким ребенком. Она рассказала, как справиться дома во время отключения электроэнергии.

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