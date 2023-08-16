Маск пожартував: чи скасують остаточно бій з Цукербергом

Глава компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск. Фото: REUTERS

Бій між Марком Цукербергом та Ілоном Маском скоріше за все, скасують. Мільярдери звинувачують у зриві поєдинку один одного.

Своє бачення бою Ілон Маск написав у Twitter.

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Бій між Маском та Цукербергом

Пристрасті щодо бою між Маском та Цукербергом не вщухають. Суперники звинувачують один одного у затягуванні та небажанні битися.

Мільярдер Ілон Маск у соцмережі розписав своє бачення поєдинку:

Я пожартував на X про бій із Цуком.

Тоді Цук сказав: "НАДІШЛИ МЕНІ МІСЦЕ"

Італія люб'язно запропонувала Колізей.

Цук відмовився.

Цукерберг стверджував, що Маск "налаштований несерйозно" і навіть не вказав дати бою. Він додав, що запропонував Маску реальний благодійний бій, проте він не може визначитись із датою та скаржиться, що йому потрібно робити операцію.

Що передувало

Конкуруючі мільярдери, здавалося, погодилися на бійку в червні, коли Маск написав у Twitter, що він "готовий до бою в клітці".

Цукерберг зробив скріншот твіту Маска, відповівши "надішліть мені місцезнаходження".

Відомо, що Цукерберг навчається змішаним єдиноборствам і опублікував повідомлення про завершення свого першого турніру з джиу-джитсу на початку цього року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що італійська влада запропонувала Колізей для бою між Маском та Цукербергом. Також ми розповідали, що Ілон Маск анонсував прямий ефір поєдинку у своїй соцмережі.