Маск пошутил: отменят ли окончательно бой с Цукербергом
Бой между Марком Цукербергом и Илоном Маском, скорее всего, будет отменен. Миллиардеры обвиняют в срыве поединка друг друга.
Свое видение боя Илон Маск написал в Twitter.
Бой между Маском и Цукербергом
Страсти по бою между Маском и Цукербергом не утихают. Соперники обвиняют друг друга в затягивании и нежелании сражаться.
Миллиардер Илон Маск в соцсети расписал свое видение поединка:
Я пошутил на X о бое с Цуком.
Тогда Цук сказал: "Пришли мне место".
Италия любезно предложила Колизей.
Цук отказался.
Цукерберг утверждал, что Маск "настроен несерьезно" и даже не указал дату боя. Он добавил, что предложил Маску реальное сражение, однако он не может определиться с датой и жалуется, что ему нужно делать операцию.
Что предшествовало
Конкурирующие миллиардеры, казалось, согласились на драку в июне, когда Маск написал в Twitter, что он "готов к бою в клетке".
Цукерберг сделал скриншот твита Маска, ответив "отправьте мне местонахождение".
Известно, что Цукерберг учится смешанным единоборствам и опубликовал сообщения о завершении своего первого турнира по джиу-джитсу в начале этого года.
Напомним, ранее мы писали, что итальянские власти предложили Колизей для боя между Маском и Цукербергом. Также мы рассказывали, что Илон Маск анонсировал прямой эфир поединка в своей соцсети.