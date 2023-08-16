Маск пошутил: отменят ли окончательно бой с Цукербергом

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Фото: REUTERS

Бой между Марком Цукербергом и Илоном Маском, скорее всего, будет отменен. Миллиардеры обвиняют в срыве поединка друг друга.

Свое видение боя Илон Маск написал в Twitter.

Читайте также:

Бой между Маском и Цукербергом

Страсти по бою между Маском и Цукербергом не утихают. Соперники обвиняют друг друга в затягивании и нежелании сражаться.

Миллиардер Илон Маск в соцсети расписал свое видение поединка:

Я пошутил на X о бое с Цуком.

Тогда Цук сказал: "Пришли мне место".

Италия любезно предложила Колизей.

Цук отказался.

Цукерберг утверждал, что Маск "настроен несерьезно" и даже не указал дату боя. Он добавил, что предложил Маску реальное сражение, однако он не может определиться с датой и жалуется, что ему нужно делать операцию.

Что предшествовало

Конкурирующие миллиардеры, казалось, согласились на драку в июне, когда Маск написал в Twitter, что он "готов к бою в клетке".

Цукерберг сделал скриншот твита Маска, ответив "отправьте мне местонахождение".

Известно, что Цукерберг учится смешанным единоборствам и опубликовал сообщения о завершении своего первого турнира по джиу-джитсу в начале этого года.

Напомним, ранее мы писали, что итальянские власти предложили Колизей для боя между Маском и Цукербергом. Также мы рассказывали, что Илон Маск анонсировал прямой эфир поединка в своей соцсети.