Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Маск пошутил: отменят ли окончательно бой с Цукербергом arrow

Маск пошутил: отменят ли окончательно бой с Цукербергом

16 августа 2023 03:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Маск пошутил: отменят ли окончательно бой с Цукербергом
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Бой между Марком Цукербергом и Илоном Маском, скорее всего, будет отменен. Миллиардеры обвиняют в срыве поединка друг друга.

Свое видение боя Илон Маск написал в Twitter.

Читайте также:

Бой между Маском и Цукербергом

Страсти по бою между Маском и Цукербергом не утихают. Соперники обвиняют друг друга в затягивании и нежелании сражаться.

Миллиардер Илон Маск в соцсети расписал свое видение поединка:

Я пошутил на X о бое с Цуком.

Тогда Цук сказал: "Пришли мне место".

Италия любезно предложила Колизей.

Цук отказался.

Цукерберг утверждал, что Маск "настроен несерьезно" и даже не указал дату боя. Он добавил, что предложил Маску реальное сражение, однако он не может определиться с датой и жалуется, что ему нужно делать операцию.

Что предшествовало

Конкурирующие миллиардеры, казалось, согласились на драку в июне, когда Маск написал в Twitter, что он "готов к бою в клетке".

Цукерберг сделал скриншот твита Маска, ответив "отправьте мне местонахождение".

Известно, что Цукерберг учится смешанным единоборствам и опубликовал сообщения о завершении своего первого турнира по джиу-джитсу в начале этого года.

Напомним, ранее мы писали, что итальянские власти предложили Колизей для боя между Маском и Цукербергом. Также мы рассказывали, что Илон Маск анонсировал прямой эфир поединка в своей соцсети.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Главные новости Украины 15 августа: утренний обстрел Украины и очереди на границе

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

13:58 Не смог пройти мимо флага: американец захотел познакомиться с соседками-украинками

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз