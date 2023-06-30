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Влада Італії запропонувала Колізей для бою між Маском та Цукербергом

30 червня 2023 16:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Влада Італії запропонувала Колізей для бою між Маском та Цукербергом
Мільярдер Ілон Маск в Колізеї. Фото: Twitter/andst7
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В соцмережах тільки й розмов щодо майбутнього поєдинку між засновником SpaceX, Tesla Ілоном Маском та голови компанії Meta (Facebook, Instagram) Марком Цукербергом. Італійська влада запропонувала використати одне з чудес світу, Колізей, як арену бою між мільярдерами. Він розташований в Римі.

Про це повідомляє видання TMZ.

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Поєдинок мільярдерів

За даними таблоїда, міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано зв'язався з Цукербергом і пообіцяв допомогти в організації бою. Ця ідея сподобалася мільярдерам. В античні часи в Колізеї окрім інших заходів, відбувалися гладіаторські бої.

До цього як місце для бою мільярдери називали Лас-Вегас (США). Саме там часто проходять поєдинки UFC (Ultimate Fighting Championship — Абсолютний бійцівський чемпіонат).

Ілон Маск у своєму Twitter відреагував на локацію в Колізеї. Мільярдер написав, що йому потрібно буде"попрацювати над витривалістю і прикріпив до публікації уривок із комедії "Буття Браяна за Монті Пайтоном" 1979 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ексчемпіон UFC у двох вагових категоріях та олімпійський чемпіон з вільної боротьби Генрі Сехудо назвав фаворита поєдинку мільярдерів. Також ми розповідали, якими психотропними речовинами "балується" Ілон Маск.

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