До роковин війни творці мультфільму Мавка. Лісова пісня випустили емоційне відео

Мавка палає люттю: творці українського мультфільму випустили емоційне відео до роковин війни
Вже наступного тижня, 2 березня, відбудеться прем’єра довгоочікуваного анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня". З нагоди роковин початку повномасштабної війни, творці мультфільму опублікували емоційне відео.
Про це вони повідомили у своєму Instagram.
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В основі ролика — сцена битви між двома світами, Світом Лісу та Світом Людей, що нагадує запеклу боротьбу українців з росіянами за свій дім, мир та перемогу.
"Працюючи свого часу над мультфільмом, ми навіть не уявляли, настільки його сюжет перегукуватиметься із сьогоденням. Та головна думка стрічки була і залишається незмінною: любов — наша найбільша цінність. Маючи її у серці — ми не вмираємо. Ця ж ідея закладена в оригінальний твір Лесі Українки", — написали творці мультфільму.
Стрічка мала вийти в прокат 29 грудня 2022 року, але через повномасштабну війну прем'єру довелося відкласти. Одразу після української прем'єри 2 березня розпочнеться широкий прокат мультфільму в Європі та в країнах Близького Сходу і Північної Африки. Бюджет анімаційного фільму склав рекордні 200 млн гривень.
Нагадаємо, раніше ми писали, що музичні виконавці Артем Пивоваров та Христина Соловій презентували кліп на саундтрек до мультфільму "Мавка. Лісова пісня".