К годовщине войны создатели мультфильма Мавка. Лесная песня выпустили эмоциональное видео

Мавка пылает яростью: создатели украинского мультфильма выпустили эмоциональное видео к годовщине войны
Уже на следующей неделе, 2 марта, состоится премьера долгожданного анимационного фильма "Мавка. Лесная песня". По случаю годовщины начала полномасштабной войны, создатели мультфильма опубликовали эмоциональное видео.
Об этом они сообщили в своем Instagram.
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В основе ролика — сцена битвы между двумя мирами, Миром Леса и Миром Людей, напоминающая упорную борьбу украинцев с россиянами за свой дом, мир и победу.
"Работая в свое время над мультфильмом, мы даже не представляли, настолько его сюжет будет перекликаться с настоящим. Но главная мысль ленты была и остается неизменной: любовь — наша величайшая ценность. Имея ее в сердце — мы не умираем. Эта же идея заложена в оригинальное произведение Леси Украинки", — написали создатели мультфильма.
Лента должна была выйти в прокат 29 декабря 2022 года, но из-за полномасштабной войны премьеру пришлось отложить. Сразу после украинской премьеры 2 марта начнется широкий прокат мультфильма в Европе и странах Ближнего Востока и Северной Африки. Бюджет анимационного фильма составил рекордные 200 млн гривен.
Напомним, ранее мы писали, что музыкальные исполнители Артем Пивоваров и Христина Соловий презентовали клип на саундтрек к мультфильму "Мавка. Лесная песня".