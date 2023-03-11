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Медитація, душ і навіть перегляд мюзиклів: як знаменитості борються з безсонням

11 березня 2023 20:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Як знаменитості борються з безсонням
Знаменитості, які знають, що таке безсоння
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Стреси, інтернет-залежність, незручні ліжка, хронічні захворювання — існує чимало причин, через які люди не висипаються вночі та втрачають через це працездатність. Міністерство охорони здоров'я України рекомендує дорослим спати щонайменше сім годин на добу. Але не у всіх це виходить.

Новини.LIVE розкаже про знаменитостей, які страждають від безсоння, та що їм допомагає боротися з недугом. 

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Мало хто знає про те, що спочатку продюсери серіалу "Друзі" планували дати проєкту назву "Кафе "Безсоння". Але передумали. Проте виконавиця ролі офіціантки Рейчел, американська акторка Дженніфер Еністон, страждала від неможливості заснути довгі роки. 

Впоратися з безсонням зірці допомогли медитація, невелика розтяжка, п'ятихвилинний душ і відключений мобільний телефон. Все це, за словами Еністон, розслаблює і заспокоює її мозок.

Наприкінці минулого століття, після релізу семи успішних альбомів, американська співачка Мерая Кері розірвала стосунки з рідним лейблом Columbia Records. Зірка підписала контракт з іншою звукозаписною студією. Психологічно це далося непросто. Крім того, безліч концертів, світських заходів та проблеми в особистому житті виснажили Кері. 

На тлі періодичних госпіталізацій через сильну перевтому, Мерая стала страждати від безсоння. Нормальний графік сну співачка змогла вибудувати лише завдяки своєчасному зверненню до лікарів та ефективному лікуванню. З того часу Кері контролює гастрольний графік і намагається не сприймати занадто близько до серця життєві проблеми.

Звертатися до фахівців радить зірка серіалу "Секс і місто", актриса Кім Кетролл. Виконавиця ролі Саманти публічно розповіла про свої битви з безсонням, яке вплинуло на її працездатність. 2015 року актриса знялася з вистави, в якій вона мала грати в лондонському Royal Court Theatre. 

В інтерв’ю BBC Radio Кетролл описала своє безсоння як "наче її притиснула тритонна горила". Вона також поділилася частиною свого щоденникового запису під час перебування в Лондоні, в якому вона написала: "Мені здається, я втрачаю здатність ясно мислити. Слова важче запам'ятати без сну. Я не можу схопити, втримати ідеї, думки, навіть завдання. Вони вислизають від мене, відколи я прийшла сюди, і я не можу спати. Без сну неможливо змити сміття, яке накопичується протягом будь-якого дня, неможливо очистити й очистити думки, які тягнуться з ранку до ночі".

Психіатр розробив для знаменитості спеціальну терапію, яка й допомогла Кетролл повернутися до нормального життя.

Тим часом лауреат премії "Оскар", американський актор Джордж Клуні, порятунок від безсоння знайшов у перегляді телепередач. Саме блакитний екран відволікає зірку від сторонніх думок та допомагає відключитися від реальності.

Є фірмовий рецепт від безсоння й в українського співака та композитора Андрія Данилка, більш відомого в ролі Вєрки Сердючки. Його артист розкрив ще до початку російської агресії проти України. Заснути Андрію допомагають бродвейські мюзикли.

"Коли я був в Нью-Йорку, мені порадили мюзикл "Персила", ну ми й пішли. Що сказати? Я часто страждаю від безсоння, навіть снодійне не бере. А тут мене просто вирубує, я боявся вдаритися чолом об сидіння попереду мене. Присягаюся", — розповів Данилко.

Також Андрій пригадав про кумедний момент після пісенного конкурсу "Євробачення-2007", на якому Сердючка посіла друге місце. 

"У нас були телевізійні включення до студії в Лондоні. І під час цього шоу мене запитують: "Скажіть, Вірко, а ви були на мюзиклах?" Я кажу: "Так, я була на мюзиклі Cats. Лікувала безсоння". Там умирають від сміху! А в залі сидить Ллойд Веббер. Але він розумний, каже: "Так. Я знаю. Це дуже нудно!" Добре відреагував", — поділився історією Данилко. 

Слід зазначити, що кожна людина — індивідуальна особистість. То ж з появою перших симптомів будь-якої хвороби звертайтесь до спеціалістів та будьте здорові. 

Нагадаємо, раніше ми писали про знаменитостей, які бачили НЛО та вірять у прибульців. Також ми розповідали, якими бачать героїв популярної франшизи "Володар перснів" шанувальники, якби ролі дістались собакам.

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