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Медитация, душ и даже просмотр мюзиклов: как знаменитости борются с бессонницей

11 марта 2023 20:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Как знаменитости борются с бессонницей
Знаменитости, которые знают, что такое бессонница
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Стрессы, интернет-зависимость, неудобные кровати, хронические заболевания — существует немало причин, по которым люди не высыпаются ночью и теряют из-за этого трудоспособность. Министерство здравоохранения Украины рекомендует взрослым спать минимум семь часов в сутки. Но не у всех это выходит.

Новини.LIVE расскажет о знаменитостях, страдающих бессонницей, и что им помогает бороться с недугом.

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Изначально продюсеры сериала "Друзья" планировали дать проекту название "Кафе "Бессонница". Но передумали. Однако исполнительница роли официантки Рэйчел, американская актриса Дженнифер Энистон, страдала от невозможности заснуть долгие годы.

Справиться с бессонницей звезде помогли медитация, небольшая растяжка, пятиминутный душ и отключенный мобильный телефон. Все это, по словам Энистон, расслабляет и успокаивает ее мозг.

В конце прошлого века, после релиза семи успешных альбомов, американская певица Мэрайя Кэри разорвала отношения с родным лейблом Columbia Records. Звезда подписала контракт с другой звукозаписывающей студией. Психологически это далось непросто. Кроме того, множество концертов, светских мероприятий и проблемы в личной жизни истощили Кэри.

На фоне периодических госпитализаций из-за сильного переутомления, Мерайя стала страдать бессонницей. Нормальный график сна певица смогла выстроить благодаря своевременному обращению к врачам и эффективному лечению. С тех пор Кэри контролирует гастрольный график и старается не воспринимать слишком близко к сердцу жизненные проблемы.

Обращаться к специалистам советует звезда сериала "Секс и город", актриса Ким Кэтролл. Исполнительница роли Саманты публично рассказала о своих битвах с бессонницей, которая повлияла на ее работоспособность. В 2015 году актриса снялась со спектакля, в котором она должна была играть в лондонском Royal Court Theatre.

В интервью BBC Radio Кэтролл описала свою бессонницу как "словно ее прижала трехтонная горилла". Она также поделилась частью своей  записью в дневнике во время пребывания в Лондоне, в которой она написала: "Мне кажется, я теряю способность ясно мыслить. Слова труднее запомнить без сна. Я не могу схватить, удержать идеи, мысли, даже задачи. Они ускользают от меня, с тех пор как я пришла сюда, и я не могу спать. Без сна невозможно смыть мусор, который накапливается в любой день, невозможно очистить и очистить мысли, которые тянутся с утра до ночи".

Психиатр разработал для знаменитости специальную терапию, которая и помогла Кэтролл вернуться к нормальной жизни.

Тем временем, лауреат премии "Оскар", американский актер Джордж Клуни, спасение от бессонницы нашел в просмотре телепередач. Именно голубой экран отвлекает звезду от посторонних мыслей и отключает от реальности.

Есть фирменный рецепт от бессонницы и у украинского певца и композитора Андрея Данилко, более известного в роли Верки Сердючки. Его артист расскрыл еще до начала российской агрессии против Украины. Уснуть Андрею помогают бродвейские мюзиклы.

"Когда я был в Нью-Йорке, мне посоветовали мюзикл "Персила", ну мы и пошли. Что сказать? Я часто страдаю от бессонницы, даже снотворное не берет. А тут меня просто вырубает, я боялся удариться лбом о сиденье впереди меня". Клянусь", — рассказал Данилко.

Также Андрей вспомнил о забавном моменте после песенного конкурса "Евровидение-2007", на котором Сердючка заняла второе место.

"У нас были телевизионные включения в студию в Лондоне. И во время этого шоу меня спрашивают: "Скажите, Верка, а вы были на мюзиклах?" Я говорю: "Да, я была на мюзикле Cats. Лечила бессонницу". Там умирают от смеха! А в зале сидит Ллойд Уэббер. Но он умный, говорит: "Да. Я знаю. Это очень скучно! "Хорошо отреагировал", — поделился историей Данилко.

Следует отметить, что каждый человек — индивидуальная личность. Так что с появлением первых симптомов любой болезни обращайтесь к специалистам и будьте здоровы.

Напомним, ранее мы писали о знаменитостях, которые видели НЛО и верят в пришельцев. Также мы рассказывали, какими видят героев популярной франшизы "Властелин колец" поклонники, если бы роли достались собакам.

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