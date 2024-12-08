MELOVIN зізнався про почуття до SWOIIA — кохання чи піар

Співак MELOVIN. Фото: instagram.com/melovin_official

Співак MELOVIN зізнався, чи його нові стосунки зі співачкою SWOIIA це піар-хід або ж справжні почуття. Він розповів, що робоча співпраця переросла в дещо більше.

Деталями зірка поділився у коментарі програмі "Неймовірна правда про зірок".

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Спочатку MELOVIN разом з SWOIIA записали дуетну пісню "Зодіак", а згодом вже привселюдно цілувалися. У мережі пліткують про їхній роман. Артисти ж лиш підбурюють публіку — поцілувались на популярній українській музичній премії.

"Взагалі-то я думала, що знайшла собі друга, а виявилося більше, ніж друга. Як дівчина не можу сама цього робити...", — прокоментувала SWOIIA.

Натомість MELOVIN виявився більш балакучим та зізнався, що по-справжньому насолоджується спільно проведеним часом з дівчиною.

"Ми зрозуміли, що там щось зовсім не робочі стосунки. Щось пішло набагато далі. Ми дійсно багато часу проводимо разом: то я у неї, то вона у мене. Так, з ночівлею залишався. Коли вона поруч, то я млію", — заявив зірка.

MELOVIN і SWOIIA цілуються. Фото: instagram.com/melovin_official

Також відомо, що артисти разом зустрічали День Святого Миколая і MELOVIN познайомив дівчину зі своїм татом.

SWOIIA з татом MELOVIN. Фото: instagram.com/melovin_official

Нагадаємо, співачка SWOIIA розлучилася з чоловіком. Також артист MELOVIN зізнався, що його кохана людина йому зрадила.