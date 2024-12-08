MELOVIN признался о чувствах к SWOIIA — любви или пиар

Певец MELOVIN. Фото: instagram.com/melovin_official

Певец MELOVIN признался, его новые отношения с певицей SWOIIA это пиар ход или настоящие чувства. Он рассказал, что рабочее сотрудничество переросло в нечто большее

Деталями звезда поделился в комментарии программе "Неймовірна правда про зірок".

Читайте также:

MELOVIN действительно не безразличен к SWOIIA

Сначала MELOVIN вместе с SWOIIA записали дуэтную песню "Зодиак", а впоследствии уже публично целовались. В сети говорят об их романе. Артисты же подстрекают публику — поцеловались на популярной украинской музыкальной премии.

"Вообще-то я думала, что нашла себе друга, а оказалось больше, чем друга. Как девушка не могу сама этого делать...", — прокомментировала SWOIIA.

MELOVIN же оказался более болтливым и признался, что по-настоящему наслаждается совместно проведенным временем с девушкой.

"Мы поняли, что там что-то совсем не рабочие отношения. Что-то пошло гораздо дальше. Мы действительно много времени проводим вместе: то я у нее, то она у меня. Да, с ночевкой оставался. Когда она рядом, то я млею", — заявил звезда.

MELOVIN и SWOIIA целуются. Фото: instagram.com/melovin_official

Также известно, что артисты вместе встречали День Святого Николая и MELOVIN познакомил девушку со своим отцом.

SWOIIA с папой MELOVIN. Фото: instagram.com/melovin_official

Напомним, певица SWOIIA рассталась с мужем. Также артист MELOVIN признался, что его любимый человек ему изменил.