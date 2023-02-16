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Менеджер гітаристки Machine Gun Kelly прокоментував, чи стала вона причиною розставання з Меган Фокс

16 лютого 2023 12:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Менеджер гітаристки Machine Gun Kelly прокоментував скандал з Меган Фокс
Акторка Меган Фокс та співак Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly)
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Зірка "Трансформерів", акторка Меган Фокс і рок-музикант Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly) розійшлись після двох років стосунків та оголошених заручин. Однією з причин у мережі називають роман Колсона із гітаристкою Софі Ллойд, яка грає в його колективі.

Представник Софі відреагував на ці заяви, повідомляє видання People.

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Деталі 

"Софі Ллойд — професійний, досвідчений музикант, яку без потреби втягнули у ЗМІ на підставі безпідставних звинувачень, висунутих у соціальних мережах. Будь-які припущення про те, що вона колись поводилася непрофесійно або виходила за межі робочих відносин, не відповідають дійсності. Це неповажно стосовно неї як жінки-артистки", — написали в заяві представники Ллойд.

Меган Фокс сама спровокувала ці чутки. Вона відповіла на коментар підписника про роман Колсона із гітаристкою Софі Ллойд. "Він, мабуть, із Софі", — написав шанувальник. "Це я, мабуть, із Софі", — відповіла актриса, додавши емодзі вогника. 

Меган Фокс відписалася від бойфренда, а перш ніж повністю видалити свій обліковий запис в Instagram — додала у підписки Гаррі Стайлса, Тімоті Шаламе та Емінема, якого Machine Gun Kelly терпіти не може.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Меган Фокс та Machine Gun Kelly намагаються врятувати свої стосунки, тому пішли до психолога.

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